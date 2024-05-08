Niğde Yeşilgölcük Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Geleneksel Yardım Kampanyası Düzenlendi - Son Dakika
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Niğde Yeşilgölcük Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Geleneksel Yardım Kampanyası Düzenlendi

Niğde Yeşilgölcük Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde Geleneksel Yardım Kampanyası Düzenlendi

Yeşilgölcük Anadolu İmam Hatip Lisesi her yıl düzenlediği geleneksel yardım kampanyası etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdi. Kampanya ile çocukların yardımseverlik ve dayanışma becerilerini geliştirmek amaçlanıyor.

08.05.2024 16:33  Güncelleme: 16:37
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Niğde Yeşilgölcük Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde geleneksel yardım kampanyası düzenlendi.

Yeşilgölcük Anadolu İmam Hatip Lisesi her yıl geleneksel hale getirdiği yardım kampanyası etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdi. Yeşilgölcük Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Tayfun Eren, yardım kampanyası ile ilgili bilgiler vererek; "Yeşilgölcük Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak öncelikle yardım kampanyası düzenleme amacımız; çocuklarımızın bilinçli, yardımsever, paylaşmayı ve dayanışmayı, birlikte yapabilme becerisine sahip olabilmeyi ve duyarlı bireyler olarak yetiştirebilmeyi esas almaktır. Bunun dışında yardım kampanyası elde edilecek gelirin tamamı çocuklarımız için yapılacak sosyal etkinliklerde kullanılacaktır. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize, velilerimize, okul çalışanlarımıza ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Düzenlenen yardım kampanyasına Yeşilgölcük Belediye Başkanı Nurettin Yurtsever, eğitimciler, öğretmenler kuran kursu ve cami hocaları veliler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde Yeşilgölcük Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Geleneksel Yardım Kampanyası Düzenlendi - Son Dakika

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