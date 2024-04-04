Niğde Yeşilgölcük Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nden Geleneksel İftar Yemeği

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Niğde Yeşilgölcük Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeği bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzenlenen iftar programa Yeşilgölcük Belediye Başkanı Nurettin Yurtsever, Okul Müdürü Ahmet Tayfun Eren, muhtarlar, idareciler, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen iftar programı, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı ve yemek duası yapıldı. Programda konuşan Yeşilgölcük Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Tayfun Eren yaptığı konuşmada hep birlikte iftar yapmanın huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Eren; "Yüce Allah Bakara Suresi 183. Ayetinde "Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı" buyurmaktadır. Bugün bir kez daha Ramazan'ın bereketiyle buluşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu kutsal ayın manevi atmosferi içinde, bir araya gelerek iftar sofralarını paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan, sadece oruç tutmak ve yemek yemekten ibaret değildir. Aynı zamanda birlik, beraberlik, sabır ve şükür ayıdır. İftar sofraları, bizlere bir araya gelmenin, birlikte dua etmenin ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmenin fırsatını sunar. Rabbimizin bize verdiği nimetlere şükür etmek ve O'nun rahmetinden nasibimizi almak için buradayız. Bu kutsal Ramazan ayında, birlikte geçirdiğimiz her anın kıymetini bilmeliyiz. Birlikte dua ederek, birlikte paylaşarak ve birlikte sevinerek bu ayın manevi atmosferinden en güzel şekilde istifade etmeliyiz. Bu yıl Ramazan'ı buruk geçiren ve hatta bazen yiyecek bir şey bulamadığı halde aç aç oruç tutacak kardeşlerimizi unutmamamız gerekir. Bugün Filistin ve Gazze, Doğu Türkistan başta olmak üzere yeryüzünün birçok yerinde zulme ve katliamlara maruz kalan, vatanları işgal edilen, camileri harap edilen, hakları ve hukukları ihlal edilen bütün kardeşlerimize yardım eyle! Bizi de onlara yardımcı eyle, Gazze'de, Doğu Türkistan'da ve bütün mazlum coğrafyalardaki din kardeşlerimize yardımını ulaştır" ifadelerini kullandı. - NİĞDE