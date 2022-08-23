Nihat Hatipoğlu, programında sorulan ilginç sorulara açıklık getirdi - Son Dakika
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Nihat Hatipoğlu, programında sorulan ilginç sorulara açıklık getirdi

23.08.2022 20:42

Nihat Hatipoğlu, programında sorulan ilginç sorulara açıklık getirdi "Namaz soracağım diyor, yayına bağlandığında soruyu değiştiriyor" İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen sohbete katıldı.

Nihat Hatipoğlu, programında sorulan ilginç sorulara açıklık getirdi

"Namaz soracağım diyor, yayına bağlandığında soruyu değiştiriyor"

MUĞLA - İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen sohbete katıldı. Hatipoğlu, televizyon programında sorulan ilginç sorulara açıklık getirerek "Canlı yayında telefonu açtığımızda namaz sorusu soracak olan kızımız 'kaynanam bana büyü yaptı' diyor" şeklinde konuştu.

Bodrum'da faaliyet gösteren alkolsüz aile oteli The Oba Hotel'de İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu bir sohbet gerçekleştirdi. Otelin etkinlik alanında düzenlenen etkinlikte konuşan Hatipoğlu, televizyon programında kendisine gelen ilginç sorularla ilgili şunları söyledi:

"Bana, 'Niye o soruları cevaplandırıyorsunuz' diye sitem ediliyor. Ben gelecek soruyu bilemiyorum. Her türlü sorular gelebilir. Biz bunlara alışkınız. Ekibimiz, arayan kişiye hangi soruyu soracağını soruyor. Mesela arayan genç kızımız 'ben hocama namaz soracağım' diyor. Canlı yayında telefonu açtığımızda namaz sorusu soracak olan kızımız 'kaynanam bana büyü yaptı' diyor. O anda soru değişiyor. Ekip, hemen kulağıma 'hocam soruyu değiştirdi' diyor. Ben de 'olur, insandır. Soru soruyorsa ihtiyacı var demek ki' diyorum. Bir de her Ramazan ayında sorulan 'sakız orucu bozar mı?' Meşhur soru bu. Bir de şekeri alınmış sakız olsa hadi diyeceğiz ama onu da demiyoruz tabi ki. Yoksa herkes sakıza başlar."

Çağımızda dinimizi farklı mecralarda anlatan hocaların olduğunu dile getiren Hatipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsim söylemeyeceğim. Ama hayatım boyunca iyinin de kötünün de adını söylemedim. Ama sakınmanız gerekenleri söyleyebilirim. Hz. Muhammed'den haz almayanlardan sakının. Hz. Muhammed'i annesinden babasından daha çok sevmeyenden uzak durun. 'Peygamberin hadisleri uydurulmuştur' diyenden sakının. 'Kabir azabı yok' diyenden uzak durun. 'Peygamberin mucizesi yoktur' diyenden uzak durun. 'Cennet - cehennem yaratılmamıştır, yoktur' diyenden sakının. 'Öldükten sonra vücudumuz çürüyecek ama ruhumuz başka bir vücutta dünyaya gelecek' diyenden sakının."

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Kaynak: İHA

Nihat Hatipoğlu, Bodrum, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nihat Hatipoğlu, programında sorulan ilginç sorulara açıklık getirdi - Son Dakika

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