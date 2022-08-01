Nijerya'dan öğrenci olarak geldiği Elazığ'da kendi dil okulunu açtı - Son Dakika
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Nijerya'dan öğrenci olarak geldiği Elazığ'da kendi dil okulunu açtı

01.08.2022 10:17
Nijerya'dan öğrenci olarak geldiği Elazığ'da kendi dil okulunu açtı

Nijerya'dan okumak için Elazığ'a gelen ve burada evlenerek kendisine yeni bir hayat kuran Bilal Rabiu Kolo, hayalini gerçekleştirdi ve dil okulu açarak kendi işinin patronu oldu.

Nijerya'dan okumak için Elazığ'a gelen ve burada evlenerek kendisine yeni bir hayat kuran Bilal Rabiu Kolo, hayalini gerçekleştirdi ve dil okulu açarak kendi işinin patronu oldu.

2010 yılında Nijerya'dan Elazığ'a okumak için gelen Bilal Rabiu Kolo (32), Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü bitirdi ve ardından yüksek lisansını tamamladı. Kolo, aynı zamanda bir yandan okurken bir yandan da dil kurslarında çalışmaya başladı. Dilek hemşire ile evlenen ve bir çocukları olan Kolo, Elazığ'da yeni bir hayata başladı. Kolo, ardından en büyük hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. İngiltere merkezli bir dil okulu ile görüşen Kolo, bayilik almaya hak kazandı. Ataşehir Mahallesi'nde bir yer kiralayarak 60 öğrenci kapasiteli okulunu açan Kolo, yeni dönem için kayıtlara başladı. 7 bin 756 kilometreden gelerek Elazığ'da kendi işinin patronu olan Kolo, çalışkanlığı ve azmi ile herkese örnek oluyor.

İlk başta Elazığ'a öğrenci olarak geldiğini belirten Bilal Rabiu Kolo, "Eğitimi burada gördüm. Zaman içerisinde de çalışmaya başladım. Özellikle eğitim sektöründe görev yaptım. Farklı özel okullarda dil kurslarında görev yaptım. Uzun zamandır planladığım dil kursu açma planım gerçekleştirdik. Şuan bir kurum sahibiyiz. Türk vatandaşı ile evlendim. Eşimde burada hemşire. Zamanında iletişim alanında çalışıyordum. Dergilerde yazıp çiziyordum. Sağlık içeriklere ihtiyacın olduğu için tanışmamız oldu. Bizim dil okulumuz Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası dil okulu olacak. 1964 yılında Londra'da kurulmuş bir okul. Türkiye'de 22 şubesi var. Dünyanın farklı ülkelerinde şubeler var. En büyük farkımız, bize katılan bir öğrenci ömür boyu eğitim alıyor. Özellikle konuşma kulüplerimiz çok aktif. Kesintisiz bir şekilde öğrenci devam edebiliyor. Bu sadece Elazığ'da değil, 22 şubemizde hiçbir ücret ödemeden eğitime devam edebiliyor" dedi.

Kursun 60 öğrenci kapasiteli olduğunu aktaran Kolo, "Sabah, öğlen ve akşam gurupları ile kapasite artıyor. Şimdilik 5 tane yabancı uyruklu öğretmenimiz var. İleri dönük gelişeceğiz. Zaman içerisinde çok farklı tepkiler gördüm. Özellikle Türkiye misafirperverliği ile bilinir. Bugüne kadar şahsen olumsuz anlamda bir şey yaşamadım. Kucakladılar, sevdiler ve desteklediler. Bunun için de çok çok memnunum ve mutluyum. Eşim olmadan hiçbir yere varamazdım. Kendisine sonsuz şükranlarımız arz ediyorum. Hakikaten fazlası ile destekledi ve desteklemeye de devam ediyor" diye konuştu. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Fırat Üniversitesi, Türkiye, Nijerya, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nijerya'dan öğrenci olarak geldiği Elazığ'da kendi dil okulunu açtı - Son Dakika

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