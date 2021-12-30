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Nilüfer ailesi yeni yılı umutla karşıladı - Son Dakika

Nilüfer ailesi yeni yılı umutla karşıladı

30.12.2021 11:46
Nilüfer ailesi yeni yılı umutla karşıladı

Nilüfer Belediyesi çalışanları geleneksel hale gelen yeni yıl kutlamasını erken yaptı.

Nilüfer Belediyesi çalışanları geleneksel hale gelen yeni yıl kutlamasını erken yaptı.

Nilüfer Belediyesi çalışanları yeni yılı, hep beraber umula karşıladı. Halk Evi'nde mesai sonrasında, salgın tedbirleri altında yeni yıl kutlaması yapıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, başkan yardımcıları, Nilüfer Belediye Meclisi üyeleri ve çalışanların katıldığı yeni kutlaması Roman Orkestrası'nın mini konseriyle başladı.

Çalışanlarla birlikte yeni yılı karşılayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem yaptığı konuşmada, herkes için yeni yılın umut, sağlık, mutluluk, huzur ve güzellikler getirmesini diledi. Pandemi ve ekonomik krizin gölgesi altında geçen 2021 yılında acı hatıralar olduğunu söyleyen Başkan Erdem, "Ama her yeni başlangıç yeni umutlarla gelir. Biz de umuda sarılıyoruz ve yeni yılın hepimize sağlık, huzur ve refah getirmesini umut ediyoruz" dedi. Nilüfer ailesinin bir parçası olarak her çalışana büyük sorumluluklar düştüğünü söyleyen Başkan Erdem şöyle devam etti: "Bu şehri geleceğe hazırlarken, belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için büyük bir kararlılıkla çalışmalıyız. Bu şehri geleceğe taşıma sorumluluğumuzu unutmayıp, hedeflerimizi hep bir üst basamağa taşıyacağız. Nilüfer'de hizmet kalitesini ve başarı çıtasını her geçen gün biraz daha yukarıya taşıyacağız. Bugüne kadar nasıl başardıysak bundan sonra da Nilüfer Belediyesi'nin örnek ve lider kurum olmasını hep birlikte sağlayacağız."

Başkan Erdem'in konuşmasının ardından çalışanlara bir de sürpriz yaptı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve başkan yardımcıları, hep birlikte sahneye çıkarak şarkı söyledi. Nilüfer Belediyesi'nin yeni yıl kutlamasında Cengiz Ateş de verdiği konserle herkesi coşturdu. Çalışanlar hep birlikte müziğe eşlik ederek yeni yıla merhaba dedi.

Kutlamada en heyecanlı an, hediye çekilişi sırasında yaşandı. Cep telefonu, televizyon, fırın, yemek takımı, parfüm, ütü, süpürge, saat, kahve makinesi, farklı mağazalardan alışveriş çeki gibi toplam 48 hediye için çekiliş yapıldı. Hediye çekilişinin ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem çalışanlarla birlikte yeni yıl pastasını kesti. - BURSA

Nilüfer ailesi yeni yılı umutla karşıladı
Nilüfer ailesi yeni yılı umutla karşıladı
Nilüfer ailesi yeni yılı umutla karşıladı
Nilüfer ailesi yeni yılı umutla karşıladı
Nilüfer ailesi yeni yılı umutla karşıladı
Nilüfer ailesi yeni yılı umutla karşıladı

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nilüfer belediyesi, Turgay Erdem, Yeni Yıl, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nilüfer ailesi yeni yılı umutla karşıladı - Son Dakika


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