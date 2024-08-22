Nilüfer Belediye Başkanı NOSAB Yönetimini Ziyaret Etti

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NOSAB yönetimini ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ortak akılla Nilüfer'in geleceğini planlamak istediklerini belirterek, "Sanayici, çiftçi, siyasetçi, odalar, meslek örgütleri, mahalle komiteleri, kadın dernekleri gibi birçok yapının bulunduğu ortak akılla Nilüfer'i birlikte yöneteceğiz" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Sanayici ve İş Adamları Derneği (NİLSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. NOSAB Hizmet Binası'ndaki görüşmeye Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Demiröz, Serpil Altun ve Okan Şahin de eşlik etti.

Ziyarette konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, NOSAB'ın kent için kıymetli bir bölge olduğunu belirterek, burada örnek bir kurumsal yapının bulunduğunu söyledi. Aynı zamanda çevreci ve altyapı konusunda dikkat çeken çalışmalar yapıldığını ifade eden Başkan Şadi Özdemir, bölgeyi yakından takip ettiğini dile getirdi.

Göreve geldiklerinden bu yana ortak akıl vurgusu yaptıklarını hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, nasıl bir Nilüfer olması gerektiği konusunda geniş katılımlı bir yapının oluşması için çabaladıklarını kaydetti. Nilüfer'in Türkiye'nin 8'inci kıymetli ilçesi olduğunu ifade eden Başkan Şadi Özdemir, "Hedefimiz Nilüfer'i birinci sıraya çıkarmak. Sanayici, çiftçi, siyasetçi, odalar, meslek örgütleri, mahalle komiteleri, kadın dernekleri gibi birçok yapının bulunduğu ortak akılla Nilüfer'i birlikte yöneteceğiz. Sloganımızı da değiştirdik. 'Herkesin Sesi, Hepimizin Nilüfer'i' şeklinde yeni bir sloganımız var. Buradan hareketle ortak akılla kararlar almak için çalışıyoruz ve herkesin sahip çıktığı bir Nilüfer olsun istiyoruz. Konuşalım, hepimizin ortak aklı olsun. 50-100 yıl sonraki Nilüfer'i hep birlikte oluşturalım" diye konuştu.

Nilüfer'in 550 bin nüfuslu bir ilçe olduğunu hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, herkesin hakkını gözeten bir yaklaşımla ilerlediklerini vurguladı. Kentin değerlerini önemsediklerini ve haksız rekabete karşı olduklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, özellikle tarım alanları üzerine inşa edilmiş kaçak yapılarla kararlı mücadelelerinin sürdüğünü aktardı. Tarım alanları ile ilgili söylemlerinin net olduğunu vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, "Tarım alanları konusunda hassasiyetimiz yüksek. Tarımı geliştireceğimizi açık şekilde söylüyoruz. Tarım alanlarında kaçak yapı tespit ettiğimizde hemen yıkıyoruz" dedi.

NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez de yerel seçimlerde başarı elde eden Başkan Şadi Özdemir'i kutladı. Sanayici olarak kaçak yapılardan rahatsız olduklarını dile getiren Gülmez, tarım alanlarının sanayiye dönüşmesini doğru bulmadıklarını dile getirdi. Bu yapıların haksız rekabete neden olduğunu belirten Gülmez, aynı zamanda çevreye de zarar verdiğini kaydetti. Nilüfer Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Gülmez, sokak hayvanları ve kreş başta olmak üzere birçok alanda iş birliği yapabileceklerini aktardı.

NİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras ise kaçak yapılaşmanın Türkiye'nin sorunu olduğunu belirterek, planlama ile bunun önüne geçilebileceğini kaydetti. Bölge olarak sosyal projeler yaptıklarını da hatırlatan Aras, yapılacak iş birliklerine katkı sunmak istediklerini sözlerine ekledi - BURSA