Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gençlerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gençlerle Bir Araya Geldi

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gençlerle Bir Araya Geldi

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi'ni kabul ederek, gençlere olan desteklerini vurguladı. Özdemir, belediyenin gençlere kucak açan bir kurum olduğunu belirtti ve gençlerin derslerine de önem vermelerini tavsiye etti.

17.12.2024 10:13  Güncelleme: 10:14
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Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi'ni ağırladı. Her zaman gençlerin yanında olduklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, "Benden önceki belediye başkanları döneminde de Nilüfer Belediyesi, her zaman gençlere kucak açan, onları destekleyen bir yer oldu" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'i, Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Sudem Duran ve yönetimi ziyaret etti. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ile Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Elifhan Köse Çal'ın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Şadi Özdemir, gençlerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Nilüfer Belediyesi'nin 4 hassas noktasının bulunduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, bunları; gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar ve tarım alanları olarak sıraladı. Gençleri destekleyen bakış açısına sahip olduklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, "Benden önceki belediye başkanları için de Nilüfer Belediyesi her zaman gençlere kucak açan, onları destekleyen bir yer oldu" diye konuştu.

Nilüfer Kent Lokantası, Nilbel Kafe, çorba ikramı, Nil-Pak Çamaşırevi, 'Giymiyorsanız Giydirin', ikinci el eşya, ulaşım gibi pek çok alanda hizmet verdiklerini ifade eden Başkan Şadi Özdemir, bu hizmetlerini sürdürdüklerini de hatırlattı. Nilüfer Belediyesi'nin kültür, sanat ve spor alanında önemli çalışmalar sunduğunu da belirten Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer Müzik Festivali için çalıştıklarını, yeni bir tiyatro merkezi yapmayı planladıklarını aktardı.

Gençlerden, gönüllü çalışmaları yürütürken derslerini de ihmal etmemelerini isteyen Başkan Şadi Özdemir, "Kendinizi geliştirin. Rekabet çok fazla. Gönüllü faaliyetlerinizin yanında derslerinize de iyi çalışın" dedi.

Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Sudem Duran ise desteklerinden dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'e teşekkür ederek, bundan sonraki çalışmalarında da yanlarında olmalarını istediğini belirtti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gençlerle Bir Araya Geldi - Son Dakika

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