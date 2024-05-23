Nilüfer Belediyesi Altınşehir Olgun Gençlik Merkezi\'nden Renkli Sergi

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Nilüfer Belediyesi Altınşehir Olgun Gençlik Merkezi katılımcıları, düzenlenen atölyelerde yaptıkları el emeği ürünlerini dönem sonu etkinliğinde sergiledi. Olgun gençlerin bağlama performansı ile dans gösterileri de, günün en renkli anları oldu.

Nilüfer Belediyesi'nin 2016 yılında olgun gençlerin hizmetine sunduğu Altınşehir Olgun Gençlik Merkezi, bir dönemi daha tamamladı. Katılımcılarına bilgi, beceri, hobi ve yeteneklerini geliştirme fırsatı sunan Altınşehir Olgun Gençlik Merkezi, onları sanatın çeşitli branşlarıyla da buluşturuyor. İki bini aşkın üye sayısıyla dev bir aileye dönüşen Altınşehir Olgun Gençlik Merkezi'ndeki atölyelerde eğitim alan katılımcılar, hünerlerini dönem sonu etkinliğinde sergiledi. Bu yıl yağlı boyadan, ahşap çalışmaya, özgün resimden hasır sepet örücülüğüne, çiniden amigrumiye kadar 16 farklı atölyeden 501 olgun genç faydalandı. İngilizce, dans, felsefe eğitimleri de, katılımın yoğun olduğu diğer kurslar oldu. Altınşehir Olgun Gençlik Merkezi bahçesindeki etkinliğe Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri Gülver Deniz ile İbrahim Mart da katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, "Bu merkez, hepimiz için çok kıymetli. Burada elde ettiğiniz birikimler neticesinde sizlerin yaptığı bu tür el emeği eserleri görmek bizim için de çok değerli. Verilen hizmetin halk tarafından benimsenmesi, taktir edilmesi bizi mutlu ediyor. Bu tür çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Elinize, emeğine sağlık" dedi. Şahin, Altınşehir Gençlik Merkezi'ndeki atölyelerde eğitim verenlere teşekkür ederek belge verdi.

Konuşmaların ardından sıra günün en renkli anlarına geldi. Bağlama atölyesi katılımcıları "Dam üstünde çul serer", "Çayır çimen geze geze" ve " Bursa'nın ufak tefek taşları" türkülerini çalarken, halk dansları atölyesinde eğitim alanlar da Kırklareli ve Bursa yöresinden oyunları başarıyla oynadı. Tango ve bachata dans gösterileri de, izleyenler tarafından alkışlandı. Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası'nın sahneye çıkmasıyla da tüm katılımcılar, çiftetelli oynayarak gönüllerince eğlendi.

Birbirinden özel el emeği ürünlerin yer aldığı sergi de, etkinliğin ilgi gören alanlarından biri oldu. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri Gülver Deniz ile İbrahim Mart da sanat çalışmalarının yer aldığı sergiyi gezerek, eserleri inceledi. - BURSA