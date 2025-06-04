Nilüfer Belediyesi Çalışanları Bayramlaşma Töreninde Bir Araya Geldi

Nilüfer Belediyesi çalışanları, Kurban Bayramı öncesi erken bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, belediyenin çeşitli dış birimlerini ziyaret ederek, çalışanların bayramını tek tek kutlarken, Halk Evi'nde düzenlenen toplu buluşmada da tüm personelle bayramlaştı.

Nilüfer Belediyesi'nde gelenekselleşen bayramlaşma coşkusu bu yıl da yaşandı. Başkan Şadi Özdemir ve yardımcıları, bayram tatili öncesinde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü İbrahim Yazıcı Stadyumu, Konak Kültürevi, Nilüfer Kent Konseyi, Alaaddinbey Hizmet Binası, Nilüfer Belediyespor Kulübü, Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesi ve Nazım Hikmet Kültürevi'ni ziyaret etti. Başkan Şadi Özdemir, ziyaretlerde çalışanlarla tek tek bayramlaştı.

Bayramlaşma buluşmaları Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde gerçekleşen toplu törenle sona erdi. Burada çalışanlara hitap eden Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi ailesi olarak birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm personele huzur ve mutluluk dolu bir bayram diledi. - BURSA