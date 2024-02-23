Nilüfer Belediyesi güneş enerji santralini hizmete açtı
BURSA - Nilüfer Belediyesi tarafından hayata geçirilen Güngören Güneş Enerji Santrali düzenlenen törenle açıldı. 40 dönüm alanda kurulan santralde, yıllık 1,5 milyon kilowat üretim hedefleniyor.
Çevre ve iklim değişikliğine duyarlı çalışmalarıyla örnek olan Nilüfer Belediyesi Güngören Mahallesi'nde Güneş Enerjisi Santrali'ni hizmete açtı. Açılışa Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Güngören Muhtarı Mesut Engin ve bölge halkı katıldı.
Açılış töreninde enerji konusunun günümüz insanı için en kritik konular arasında yer aldığına dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, küresel kirlenmenin bizi getirdiği noktada alternatif enerji kaynaklarına yönelmek gerektiğini belirtti. Başkan Erdem, "Çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak, temiz enerji kaynaklarının tercih edilmesi ve enerji tasarrufu konusunda toplumda farkındalık oluşturmak durumundayız. Nilüfer Belediyesi olarak yıllardır bu alanda çalışmalar yapıyoruz. İklim Değişikliğine Uyuma Yönelik Başkanlar Sözleşmesi'ni imzalayan ilk belediyelerden biriyiz. 2030 yılına kadar karbondioksit salımını yüzde 40 oranında azaltmayı taahhüt ettik. Bunun için attığımız adımlardan biri de kamu binalarında alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasına yönelmek oldu. Şu an iki binamızda kurulu güneş enerjisi santrali ile enerji elde ediyoruz ve ayrıca 12 binada daha bu sistemin kurulması yönünde çalışmalarımız sürüyor. Bu alanda attığımız en büyük adımlardan biri de Güngören'de 40 dönüm alana kurduğumuz güneş enerjisi santrali oldu. Bu alana 2 bin 200 adet güneş paneli, 10 invertör ve 1 trafo merkezi yerleştirerek, 1 megawat kapasiteli bir santral kurduk. Bu santralden yıllık 1,5 milyon kilowat üretim bekliyoruz" dedi.
Bu yatırımın aynı zamanda tasarruf çabalarına büyük katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Erdem, "Çünkü iklim değişikliğiyle mücadele çabalarımız çerçevesinde yakın geçmişte elektrikli araçlar alarak belediyemizde hizmet aracı olarak bunları kullanmaya başladık. Bu araçlarımızda kullanacağımız elektriği kendi santralimizden elde edeceğimiz için, akaryakıt giderlerimizden de önemli ölçüde tasarruf etmiş olacağız" diye konuştu.
Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Başkan Turgay Erdem'e duyarlı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Seçimlerin ardından göreve geldiği takdirde Turgay Erdem'in çalışmalarını devam ettireceklerini kaydeden Şadi Özdemir, "Nilüfer Belediyesi'nin bu konuda çok güzel çalışmalar var. Eğer 31 Mart sonrası göreve gelirsek aynı çalışmaları gelecek kuşaklara daha güzel bir dünya bırakmak için devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Erdem, Başkan Adayı Şadi Özdemir ve beraberindekiler tesisin açılışını gerçekleştirdi.
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