Nilüfer Belediyesi İmara Aykırı İş Yerlerini Yıktı

Nilüfer Belediyesi, Ürünlü ve Yaylacık mahallelerinde imara aykırı olduğunu tespit ettiği bin metrekarelik 2 iş yerini kısmi şekilde yıktı.

Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılaşmayla mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda, Ürünlü ve Yaylacık mahallelerinde ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yerleri ile ilgili yasal süreç başlatıldı. Bildirilen yasal sürecin tamamlanmasının ardından belediye ekipleri, yıkım işlemini gerçekleştirdi. Polis ve zabıta ekiplerinin geniş güvenlik tedbirlerini almasının ardından toplamda 2 bin metrekarelik 2 iş yerinin kısmi yıkımı gerçekleştirildi. - BURSA