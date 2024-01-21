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Nilüfer Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri Yolları Açtı - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri Yolları Açtı

Nilüfer Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için seferber oldu. Ekipler, gün boyunca Kadriye, Üçpınar ve Güngören'de yolları ulaşıma açarak tuzlama çalışması yaptı.

Nilüfer Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri Yolları Açtı
21.01.2024 - 14:48,  Güncelleme: 14:51
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Nilüfer Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için seferber oldu. Ekipler, gün boyunca Kadriye, Üçpınar ve Güngören'de yolları ulaşıma açarak tuzlama çalışması yaptı.

Türkiye'nin bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı Nilüfer'in, yüksek kesimlerindeki mahallerini de beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde artan kar yağışı ile Kadriye, Üçpınar ve Güngören Mahalleri'nde yollar kapandı. Hazırlıklı olarak bekleyen Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de hemen harekete geçti. Ekipler, Kadriye, Güngören ve Üçpınar'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolları, araçlarla kar temizliği yaparak ulaşıma açtı. Yollarda tuzlama çalışması da yapan karla mücadele ekipleri, vatandaşların ulaşım sorunu yaşamaması için, kar yağışı devam ettiği sürece 24 saat vardiyalı olarak görev başında kalarak çalışmalara devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Nilüfer Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri Yolları Açtı - Son Dakika
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