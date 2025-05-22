Nilüfer Belediyesi Kurban Bayramı İçin Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi Kurban Bayramı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Nilüfer Belediyesi Kurban Bayramı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
22.05.2025 13:21  Güncelleme: 13:24
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Nilüfer Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların hijyenik bir ortamda kurban kesimlerini yapabilmeleri için gerekli hazırlıkları tamamladı. Belirlenen kesim noktalarında gerekli önlemler alınacak ve denetimler gerçekleştirilecek.

Nilüfer Belediyesi, Kurban Bayramı için hazırlıkları tamamladı. Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir şekilde kurbanlarını kesmeleri için gerekli önlemleri alan Nilüfer Belediyesi, kurban kesim noktalarını belirledi.

Nilüfer Belediyesi, vatandaşların kurbanlarını sağlıklı bir ortamda sorunsuz kesebilmeleri için gerekli hazırlıkları yaptı. Bu kapsamda, Nilüfer Kaymakamlığı başkanlığında oluşturulan Kurban Hizmetleri Komisyonu'nun belirlediği kurban kesim yerleri de belirlendi.

Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla İhsaniye, Konak, Balkan, Karaman, Yüzüncüyıl, Üçevler, Fethiye, Beşevler, Çamlıca Mahallelerinde bulunan pazar yerleri ile Gölyazı Balık Mezatı Alanı'nda kesim yapabilecek.

Söz konusu noktalarda hijyen şartlarının sağlanması amacıyla Nilüfer Belediyesi, gerekli ekipmanları temin edecek ve temizlik personelini görevlendirecek. Sokak aralarında kurban kesimi ve satışı ise yasak olacak. Kurban Hizmetleri Kesim Yerleri Alt Komisyonu da bayram süresince dört gün boyunca kesim yerlerinde denetimlerini sürdürecek.

Nilüfer Belediyesi, kesim noktalarında bayramın ilk üç günü boyunca hizmet verecek. Hizmetlerle ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne 444 16 03 numaralı telefondan ulaşabilecekler. Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de bayram süresince görev başında olacak. Şikayet ve talepler için vatandaşlar 246 73 65 veya 444 16 03 numaralı telefonlardan nöbetçi zabıta ekiplerle iletişime geçebilecek.

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri vatandaşlara; sevk raporu, veteriner sağlık raporu ve pasaportuyla kulak küpesi olan hayvanları tercih etmesi önerisinde bulundu. Yetkililer, sakatatların mahallelerde belirlenen kurban çukurlarına atılmasını veya özel çukurlara gömülmesi hatırlatarak, kurala uymayanlara cezai yaptırım uygulanacağını bildirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi Kurban Bayramı İçin Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

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