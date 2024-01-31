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Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü'nden çocuklar için eleştirel düşünme atölyesi - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü'nden çocuklar için eleştirel düşünme atölyesi

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü\'nden çocuklar için eleştirel düşünme atölyesi

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, yarıyıl tatilinde çocuklar için düzenlediği 'Çocuklar İçin Eleştirel Düşünme Atölyesi'ne büyük ilgi gösterildi. Atölyede Prof. Dr. Kurtul Gülenç, çocuklarla akıl yürütme, analiz yapma ve değerlendirme konularında sohbet etti. Etkinlik sonunda öğrencilere Felsefi Öyküler adlı kitap hediye edildi.

31.01.2024 18:31
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Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü'nün, yarıyıl tatilinde çocuklar için düzenlediği "Çocuklar İçin Eleştirel Düşünme Atölyesi' büyük ilgi gördü. Atölyeyi gerçekleştiren Prof. Dr. Kurtul Gülenç, çocuklarla akıl yürütmenin, analiz yapmanın ve değerlendirmenin önemi üzerine karşılıklı sohbet etti.

Nilüfer Belediyesi'nin, yarıyıl tatilindeki öğrenciler için bir çok alanda düzenlediği etkinlik, atölye ve söyleşiler, çocukların zamanlarını verimli ve keyifli geçirmelerini sağlıyor. Bu çerçevede Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü de "Çocuklar İçin Eleştirel Düşünme Atölyesi' gerçekleştirdi. Misi Çocuk Kütüphanesi'nde ve Akkılıç Kütüphanesi'nde düzenlenen iki ayrı atölyede Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kurtul Gülenç, 8-10 yaş arasında çocuklar ile bir araya geldi.

Prof. Dr. Kurtul Gülenç, "Çocuklar İçin Eleştirel Düşünme Atölyesi'ni öğrencilerle soru cevap şeklinde karşılıklı diyaloglarla gerçekleştirdi ve görseller üzerinden gözlemleri ele aldı. Okunan hikayelere ilişkin yorum ve değerlendirmelerin de yapıldığı atölyede, çocukların daha çok düşünen, sağlam bir yargı üretebilen ve sorgulayabilen bireyler haline gelmelerine yardımcı olunması hedeflendi.

Çocukların zihinlerinin yetişkinlere göre daha berrak ve açık olduğunu ifade eden Kurtul Gülenç, çocukların farklı yorum yapma yeteneklerinin daha güçlü olduğunu belirtti. Çocukların meraklı filozoflar olduğunu ifade eden Gülenç, bu tür etkinliklerin içine kapanık bireyleri cesaretlendirdiğini de söyledi.

Keyifli geçen etkinlik sonunda öğrencilere, Kurtul Gülenç ve Filiz Karadağ'ın kaleme aldığı Felsefi Öyküler adlı kitap armağan edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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