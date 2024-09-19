Nilüfer Belediyesi'nden Alzheimer Hastalığına Farkındalık Projesi - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi'nden Alzheimer Hastalığına Farkındalık Projesi

Nilüfer Belediyesi\'nden Alzheimer Hastalığına Farkındalık Projesi

Nilüfer Belediyesi, Türkiye Alzheimer Derneği Bursa Şubesi ile imzaladığı protokolle Alzheimer hastalığı konusunda farkındalık artırarak hasta ve yakınlarının yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

19.09.2024 14:53  Güncelleme: 15:00
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Nilüfer Belediyesi, Alzheimer hastalığı alanındaki örnek projelerine bir yenisini ekledi. Türkiye Alzheimer Derneği Bursa Şubesi ile imzalanan protokol ile Alzheimer hastalığı konusunda farkındalık artırılarak, hasta ve hasta yakınlarının hayatlarını kolaylaştırıcı çalışmalar yapılacak.

Sosyal belediyecilik uygulamaları ile dikkat çeken Nilüfer Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalara imza atmayı sürdürüyor. Son olarak Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile Türkiye Alzheimer Derneği Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bakar arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol çerçevesinde Alzheimer hastalığı konusunda toplumsal farkındalığı artırmak için ortak çalışmalar yapılacak. Bunun yanı sıra Nilüfer Belediyesi Lions ve Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konukevi'ndeki hasta yakınları ile çalışan personele uzman kişiler tarafından eğitimler verilecek. Ayrıca hastalık hakkındaki bilinci artırmak için seminerler düzenlenecek.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, söz konusu protokol ile toplumdaki farkındalığı artırmayı gayelediklerini söyledi. Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerini dile getiren Başkan Şadi Özdemir, "Yapılacak ortak projeler sayesinde hastalar ile yakınlarının hayatlarını elimizden geldiğince kolaylaştırmayı umuyoruz" dedi.

Türkiye Alzheimer Derneği Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bakar ise Bursa'da 33 bin Alzheimerlı hasta olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'nin yaşlanma hızında dünyanın 4'üncü ülkesi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Bakar, Nilüfer Belediyesi'ne destekleri için teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi'nden Alzheimer Hastalığına Farkındalık Projesi - Son Dakika

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