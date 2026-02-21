Öğrenciler Ertan Ayçetin bisikletevi'nde Mysia yolları'nı tanıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğrenciler Ertan Ayçetin bisikletevi'nde Mysia yolları'nı tanıdı

Öğrenciler Ertan Ayçetin bisikletevi\'nde Mysia yolları\'nı tanıdı
21.02.2026 11:44  Güncelleme: 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediyesi, Ertan Ayçetin Bisikletevi'nde bir özel okulun Bisiklet Kulübü öğrencilerine Mysia Yolları'nı tanıtarak doğa rotaları ve güvenli bisiklet kullanımı hakkında bilgiler verdi.

Nilüfer Belediyesi, Ertan Ayçetin Bisikletevi'nde ağırladığı Özel bir okulun Bisiklet Kulübü öğrencilerine Mysia Yolları'nı anlattı. Etkinlikte bölgedeki doğa rotaları ve güvenli bisiklet kullanımı hakkında bilgiler paylaşıldı.

Nilüfer Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Ertan Ayçetin Bisikletevi, genç bisiklet tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Özel bir kolejin Bisiklet Kulübü öğrencileri, bisikletevinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Etkinlikte, "Mysia Yolları Doğa, Tarih ve Kültür Rotaları" detaylı bir şekilde tanıtıldı.

Doğada bisiklet kullanımı ve doğru rota planlaması gibi teknik konularda bilgilerin aktarıldığı buluşmada, gençler sürece aktif katılım gösterdi.

Bisiklet Kulübü öğrencileri, sunumun ardından parkurlar hakkında yetkililere merak ettikleri soruları yöneltti. Öğrenciler ayrıca etkinlik süresinde Ertan Ayçetin Bisikletevi'nde yer alan farklı bisiklet modellerini ve donanımlarını da yakından inceleme fırsatı buldu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etkinlik, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrenciler Ertan Ayçetin bisikletevi'nde Mysia yolları'nı tanıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
Eski sevgilisinden Vinicius Junior’u zora sokacak sözler Eski sevgilisinden Vinicius Junior'u zora sokacak sözler
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı
Demet Özdemir’den esprili yorum: Bir kısır eksikti Demet Özdemir'den esprili yorum: Bir kısır eksikti

12:37
Kral Charles’a parlamentoda soğuk duş ’’Soykırım işlediniz, bu topraklar sizin değil’’
Kral Charles'a parlamentoda soğuk duş! ''Soykırım işlediniz, bu topraklar sizin değil''
12:14
’Baba kız doğada’ hesabıyla tanınan Murat Kurtal’ın acı kaybı
'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı
12:08
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
11:28
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?
11:28
Görüntü Türkiye’den Sabah bu manzaraya uyandılar
Görüntü Türkiye'den! Sabah bu manzaraya uyandılar
11:23
e-Devlet’te üç harfli kabus Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 13:03:51. #7.11#
SON DAKİKA: Öğrenciler Ertan Ayçetin bisikletevi'nde Mysia yolları'nı tanıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.