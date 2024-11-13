Nilüfer Belediyesi'nden Çocuklara Eğlenceli Ara Tatil Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nilüfer Belediyesi'nden Çocuklara Eğlenceli Ara Tatil Etkinliği

Nilüfer Belediyesi\'nden Çocuklara Eğlenceli Ara Tatil Etkinliği

Nilüfer Belediyesi, 'Çocuklar Arı Evi'nde' buluşmasıyla 7-12 yaş grubundaki çocuklara eğitim ve eğlence dolu bir ara tatil etkinliği düzenledi. Çeşitli atölyelerde çocuklar hem eğlenip hem öğrenme fırsatı buldu.

13.11.2024 11:29  Güncelleme: 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediyesi düzenlediği "Çocuklar Arı Evi'nde" buluşması ile ara tatil dönemine giren çocuklara hem eğlence hem de öğrenme imkanı sundu.

Nilüfer Belediyesi, ara tatil döneminde çocukların hem eğlenerek öğrenmeleri hem de düşünce dünyalarını geliştirmeleri amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Ürünlü Arı Evi'nde gerçekleştirilen etkinliğe 7-12 yaş grubundan 55 çocuk katıldı.

Çocuklar, farklı eğitmenler eşliğinde üç ayrı atölyede eğitim alma fırsatı yakaladı. "Yapıcılığınla İnşa Et" atölyesinde, eğitmen Esin Selimoğlu ile birlikte ahşap blokları kullanarak kendi mobilyalarını tasarlayan çocuklar, yeteneklerini keşfetti. Eğitmen Lale Aghayeva'nın rehberliğinde gerçekleşen "Kitap Ayracı" atölyesinde, rengarenk malzemeler kullanarak özgün kitap ayracı tasarlayan çocuklar; Sevil Şahin Hakverdi eğitmenliğinde düzenlenen "Drama ve Okuma" atölyesinde ise; parazit, yer kapmaca, kuyruk yakalamaca ve kulaktan kulağa gibi oyunlar oynayarak arkadaşlarıyla birlikte eğlendi.

Tatillerini verimli ve eğlenceli bir şekilde geçiren çocuklar, Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği bu atölyelerde unutulmaz bir deneyim yaşadı. - BURSA

Kaynak: İHA

nilüfer belediyesi, Ara tatil, Etkinlik, Belediye, Eğitim, Yerel, Yaşam, Çocuk, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi'nden Çocuklara Eğlenceli Ara Tatil Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:21 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum
12:13 Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı
11:55 İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi
09:53 Narin Güran’ın katil zanlısı Salim Güran’a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi
06:46 Trump resmen duyurdu İşte Elon Musk’ın yeni görevi Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
16:35 Alman hükümetinin erken Bitcoin satışı milyonlarca dolar kaybettirdi Alman hükümetinin erken Bitcoin satışı milyonlarca dolar kaybettirdi
16:32 Galatasaray’dan ayrılan Patrick van Aanholt 4.5 ay sonra kendine takım buldu Galatasaray'dan ayrılan Patrick van Aanholt 4.5 ay sonra kendine takım buldu
16:20 ATM’lerde yeni dönem: 1 Ocak’ta resmen başlıyor ATM'lerde yeni dönem: 1 Ocak'ta resmen başlıyor
16:18 Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti
16:07 Serdar Ortaç’tan hayranlarını korkutan ’’İntihar’’ çıkışı Serdar Ortaç'tan hayranlarını korkutan ''İntihar'' çıkışı
16:04 Mauro Icardi’nin sahalara dönüş tarihi belli oldu Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu
15:54 Dominant kadın, erkekleri döverek her ay servet kazanıyor Dominant kadın, erkekleri döverek her ay servet kazanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 12:45:05. #1.11#
SON DAKİKA: Nilüfer Belediyesi'nden Çocuklara Eğlenceli Ara Tatil Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.