Nilüfer Belediyesi\'nden Çocuklara Eğlenceli Ara Tatil Etkinliği

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Nilüfer Belediyesi düzenlediği "Çocuklar Arı Evi'nde" buluşması ile ara tatil dönemine giren çocuklara hem eğlence hem de öğrenme imkanı sundu.

Nilüfer Belediyesi, ara tatil döneminde çocukların hem eğlenerek öğrenmeleri hem de düşünce dünyalarını geliştirmeleri amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Ürünlü Arı Evi'nde gerçekleştirilen etkinliğe 7-12 yaş grubundan 55 çocuk katıldı.

Çocuklar, farklı eğitmenler eşliğinde üç ayrı atölyede eğitim alma fırsatı yakaladı. "Yapıcılığınla İnşa Et" atölyesinde, eğitmen Esin Selimoğlu ile birlikte ahşap blokları kullanarak kendi mobilyalarını tasarlayan çocuklar, yeteneklerini keşfetti. Eğitmen Lale Aghayeva'nın rehberliğinde gerçekleşen "Kitap Ayracı" atölyesinde, rengarenk malzemeler kullanarak özgün kitap ayracı tasarlayan çocuklar; Sevil Şahin Hakverdi eğitmenliğinde düzenlenen "Drama ve Okuma" atölyesinde ise; parazit, yer kapmaca, kuyruk yakalamaca ve kulaktan kulağa gibi oyunlar oynayarak arkadaşlarıyla birlikte eğlendi.

Tatillerini verimli ve eğlenceli bir şekilde geçiren çocuklar, Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği bu atölyelerde unutulmaz bir deneyim yaşadı. - BURSA