Nilüfer Belediyesi'nden Çocuklara Seramik Atölyesi - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi'nden Çocuklara Seramik Atölyesi

Nilüfer Belediyesi\'nden Çocuklara Seramik Atölyesi

Nilüfer Belediyesi, 2. Uluslararası Seramik Bienali kapsamında düzenlediği atölye ile çocuklara seramik sanatını öğretmek amacıyla etkinlikler düzenliyor. Çocuklar, seramik sanatçısı Esra Yıldırım ile birlikte seramik yapmanın keyfini yaşıyor.

03.11.2024 15:45  Güncelleme: 15:51
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Nilüfer Belediyesi, 2. Uluslararası Seramik Bienali kapsamında Pancar Deposu'nda çocuklar için seramik atölyesi düzenledi. Çocuklar, seramik sanatçısı Esra Yıldırım eşliğinde bu sanatın inceliklerini öğrendi.

Türk Seramik Derneği (TSD) tarafından düzenlenen ve Nilüfer Belediyesi'nin de paydaşları arasında olduğu 2. Uluslararası Seramik Bienali, kentin farklı noktalarında sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor. Ülkemizin binlerce yıllık seramik geleneğini yaşatmak ve çağdaş seramiğin sanat dünyasındaki yerini vurgulamak amacıyla 2022 yılında ilki düzenlenen bienal, bu yıl da yoğun ilgi görüyor. 24 Ekim'de başlayan bienal, Bursa'nın farklı noktalarında gerçekleşen etkinliklerle sanatseverleri, seramik sanatının incelikleriyle buluşturuyor.

Bienal kapsamındaki sergi ve etkinliklere ev sahipliği yapan Nilüfer Belediyesi de çocuklara yönelik seramik atölyesi düzenledi. Pancar Deposu'nda düzenlenen atölyede çocuklar, seramik sanatçısı Esra Yıldırım'dan eğitim aldılar. Ebeveynleriyle birlikte atölyeye katılan çocuklar, seramiğe şekil vermenin keyfini yaşadı.

2. Uluslararası Seramik Bienali, çeşitli etkinlik ve sergilerle 24 Kasım tarihine kadar devam edecek. Seramik sanatına ilgi duyanlar, Nilüfer Belediyesi Pancar Deposu, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Bursa Arkeoloji Müzesi, Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi ve Hilton Bursa Convenciton Center & SPA gibi kentin farklı noktalarındaki sergilerde, yerli ve yabancı sanatçıların eserlerini görebilir. Ayrıca isteyenler çeşitli atölyelere de katılabiliyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi'nden Çocuklara Seramik Atölyesi - Son Dakika

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