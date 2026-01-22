Nilüfer Belediyesi Gece Kreşi Uygulamasını Başlatıyor... Başkan Özdemir: Kreşler Önemli Ama Gece Kreşi de Gece Çalışanları İçin Önemli - Son Dakika
Nilüfer Belediyesi Gece Kreşi Uygulamasını Başlatıyor... Başkan Özdemir: Kreşler Önemli Ama Gece Kreşi de Gece Çalışanları İçin Önemli

22.01.2026 13:24  Güncelleme: 14:59
Bursa Nilüfer Belediyesi, vardiyalı çalışan anne babalar için gece kreşi uygulamasını hayata geçiriyor. Başkan Şadi Özdemir, kreşlerin kadınların özgürlüğü için önemli olduğunu vurguladı.

Haber: Zehra DEĞİRMENCİ/ Kamera: Sibel KAHRAMAN

(BURSA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, vardiyalı çalışan anne babalar için Bursa'da ilk kez gece kreşi uygulamasını hayata geçiriyor. Uygulamaya ilişkin konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kreşleri kadınların özgürlüğü olarak gördüklerini ifade ederek, "Diyoruz ki siz sosyalleşmekten, iş hayatından çekinmeyin, biz sizin çocuklarınıza bakalım. Ama vardiyalı çalışan kadınları da düşündüğümüzde sadece gündüz kreşi ihtiyacı değil, gece de kreş ihtiyacı olduğunu düşündük ve bir gece kreşi denemesi yapıyoruz şu anda. Talepleri topluyoruz. Yeterince uygun talep olduğunda 19.00-07.00 arasında çocuklarına biz bakacağız" dedi.

Nilüfer Belediyesi, gece kreşi uygulamasını hayata geçirmek üzere çalışma yürütüyor. Özellikle gece vardiyasında çalışmak zorunda olan ebeveynler, çocuklarını artık Nilüfer Belediyesi'nin kreşine bırakabilecek.

Konuyla ilgili ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, şunları söyledi:

"Kreşleri aslında bir şekilde kadınların özgürlüğü olarak görüyoruz. Diyoruz ki siz sosyalleşmekten, iş hayatından çekinmeyin, biz sizin çocuklarınıza bakalım. Ama vardiyalı çalışan kadınları da düşündüğümüzde sadece gündüz kreşi ihtiyacı değil, gece de kreş ihtiyacı olduğunu düşündük ve bir gece kreşi denemesi yapıyoruz şu anda. Talepleri topluyoruz. Yeterince uygun talep olduğunda 19.00-07.00 arasında çocuklarına biz bakacağız.

Nilüferli kadınlar sosyal hayatta da iş hayatında da hangi pozisyonda, nerede olursa olsun rahat, özgür ve güvenli bir şekilde yaşıyorlar. Çocuklarının bakılması da böyle bir şeydir. Bundan 20-30 sene sonra bu kenti, bu ülkeyi yönetecek, buradaki birçok şirketi yönetecek insanlar başlangıçtan itibaren iyi eğitim almış oluyor. O nedenle kreşler önemli ama gece kreşi de gece çalışanları için önemli. Çok ilgi gördüğünü söyleyebilirim.

"Dönemi 20 kreşle kapatmak istiyoruz"

Yola çıkarken '5 yılda, 5 mahallede, 5 kreş yapacağız' demiştik. Gördük ki aslında 5 kreş yetmez buraya, daha fazlasına ihtiyaç var. Geldiğimizde 2 kreş vardı, şu anda 2 tane daha açtık ve toplamda 4 kreş oldu. 3 tane daha yaptırmaya çalışıyoruz. Bu senenin sonuna doğru toplamda 7 kreşimiz olacak. Ondan sonra hedefimiz 20'lere ulaşmak. Hem nitelikli eğitim açısından hem ortak davranış, sosyalleşme, çocukların iyi yetişmeleri açısından önemli. Çeşitli branşlara da biz kreşlerimizde yer veriyoruz. Resimden müziğe kadar birçok etkinliği bir arada yapıyoruz. Kreşleri önemsiyoruz. Çoğaltmaya devam ediyoruz. Yetiştirebilirsek, yapabilirsek dönemi 20 kreşle kapatmak istiyoruz. 16 kişilik sınıflar var. ve her birinin sınıf öğretmeni, yardımcı öğretmeni, branş öğretmenleri, psikologlar, hemşireler gibi birçok insanla hizmet veriyoruz."

Kaynak: ANKA

nilüfer belediyesi, Yerel Yönetim, Bursa Nilüfer, Şadi Özdemir, Yerel, Son Dakika

