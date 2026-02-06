Nilüfer'de kentsel dönüşümde belediye güvenceli yeni model - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Nilüfer'de kentsel dönüşümde belediye güvenceli yeni model

Nilüfer\'de kentsel dönüşümde belediye güvenceli yeni model
06.02.2026 15:43  Güncelleme: 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediyesi, kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşları yalnız bırakmayan, belediye güvencesine dayalı yeni bir modeli hayata geçiriyor. Başkan Şadi Özdemir, hızlı değil, güvenli ve sürdürülebilir bir dönüşüm hedeflediklerini açıkladı.

Nilüfer Belediyesi, kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşları yüklenici firmalarla baş başa bırakmayan, belediye güvencesine dayalı yeni bir modeli hayata geçiriyor. Nilüfer'de ilk kez belediye tarafından uygulanacak kentsel dönüşüm çalışmasının tanıtım toplantısında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, amaçlarının hızlı değil, yarım kalmayan ve güvenli bir dönüşüm olduğunu söyledi.

Ülke tarihinin en büyük doğal felaketlerinden biri olan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yıl dönümünde Nilüfer İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Nilüfer Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmaları ve afet hazırlıkları ele alındı. Toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Baran Güneş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Nilüfer Tarihinde İlk Bölgesel Dönüşüm

Toplantıda yapılan sunumda, Nilüfer Belediye Meclisi'nin Kasım 2025'te oy birliğiyle aldığı kararla Barış Mahallesi'nde 1,17 hektar ve Esentepe Mahallesi'nde 10,22 hektar olmak üzere toplam 11,39 hektarlık alanın "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı" ilan edildiği bildirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden alınan yetki devriyle atılan bu adımın, Nilüfer Belediyesi tarihinde bölgesel ölçekte hayata geçirilecek ilk kentsel dönüşüm uygulaması olacağı belirtildi.

Edinen bilgiye göre, kentsel dönüşüm çalışmaları yalnızca bu iki mahalleyle sınırlı kalmayacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm strateji belgesi çalışmaları kapsamında ilçe genelinde 26 riskli bölge belirlendi. Risk düzeyi, aciliyet ve uygulanabilirlik kriterlerine göre önceliklendirilen bu bölgelerde dönüşüm çalışmalarının ilk etapta yapılaşma geçmişi eski ve zemin riskleri yüksek olan Barış Mahallesi ile İhsaniye-Esentepe-Karaman hattında başlayacağı ifade edildi.

Nilkent Kentsel Dönüşüm A.Ş. Kuruldu

Nilüfer Belediyesi, kentsel dönüşüm sürecini yürütmek amacıyla Nilkent Kentsel Dönüşüm A.Ş.'yi kurdu. Belediye bünyesinde ayrıca Kentsel Tasarım Müdürlüğü oluşturulurken, Kentsel Dönüşüm Bürosu da faaliyete geçirildi. Böylece uzlaşma, sözleşme, uygulama ve denetim süreçlerinin tek merkezden ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Başkan Şadi Özdemir, geliştirilen modelin 1990 yılında Ankara'da uygulanan Portakal Çiçeği Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi'nden ilham aldığını belirterek, dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın ile projenin genel müdürlüğünü yapan Faruk Göksu'nun Nilüfer'deki çalışmalara fahri danışmanlık yapacağını açıkladı.

Parsel Bazlı Dönüşüme Eleştiri

Parsel bazlı kentsel dönüşümün sorunları çözmediğini uzun süredir dile getirdiğini ifade eden Başkan Özdemir, "Belki binayı sağlamlaştırıyorsunuz ama o binanın altından ne geçiyor, kimse buna bakmıyor. Ayrıca binaları yükselterek yaşam kalitesini düşürüyoruz. Bizim hedefimiz, güvenli ve sürdürülebilir bir dönüşüm modeli oluşturmak" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Şadi Özdemir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nilüfer'de kentsel dönüşümde belediye güvenceli yeni model - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da duygulandıran buluşma Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi Hatay'da duygulandıran buluşma! Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi
Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti Sebebi akılalmaz Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti! Sebebi akılalmaz
Eski eşini pompalı tüfekle öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet Eski eşini pompalı tüfekle öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet
Tecavüze uğrayan eşek ve yavrusu koruma altına alındı Tecavüze uğrayan eşek ve yavrusu koruma altına alındı
Beşiktaş, Agbadou transferinde mutlu sona ulaştı Beşiktaş, Agbadou transferinde mutlu sona ulaştı
Galatasaray, Sacha Boey’i KAP’a bildirdi İşte transferin maliyeti Galatasaray, Sacha Boey'i KAP'a bildirdi! İşte transferin maliyeti
15 Temmuz darbe girişimine katılan ihraç subay yakalandı 15 Temmuz darbe girişimine katılan ihraç subay yakalandı

16:40
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
16:38
Süper Lig’de görülmemiş olay Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor
Süper Lig'de görülmemiş olay! Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:30
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
16:19
Erzincan depremi sonrası Naci Görür’den endişelendiren sözler
Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
16:06
Eski kocasının sözleri Müge Anlı’yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
15:50
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi Babasının feryatları yürekleri dağladı
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 17:11:59. #7.11#
SON DAKİKA: Nilüfer'de kentsel dönüşümde belediye güvenceli yeni model - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.