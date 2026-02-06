Nilüfer\'de kentsel dönüşümde belediye güvenceli yeni model

Nilüfer Belediyesi, kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşları yüklenici firmalarla baş başa bırakmayan, belediye güvencesine dayalı yeni bir modeli hayata geçiriyor. Nilüfer'de ilk kez belediye tarafından uygulanacak kentsel dönüşüm çalışmasının tanıtım toplantısında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, amaçlarının hızlı değil, yarım kalmayan ve güvenli bir dönüşüm olduğunu söyledi.

Ülke tarihinin en büyük doğal felaketlerinden biri olan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yıl dönümünde Nilüfer İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Nilüfer Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmaları ve afet hazırlıkları ele alındı. Toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Baran Güneş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Nilüfer Tarihinde İlk Bölgesel Dönüşüm

Toplantıda yapılan sunumda, Nilüfer Belediye Meclisi'nin Kasım 2025'te oy birliğiyle aldığı kararla Barış Mahallesi'nde 1,17 hektar ve Esentepe Mahallesi'nde 10,22 hektar olmak üzere toplam 11,39 hektarlık alanın "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı" ilan edildiği bildirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden alınan yetki devriyle atılan bu adımın, Nilüfer Belediyesi tarihinde bölgesel ölçekte hayata geçirilecek ilk kentsel dönüşüm uygulaması olacağı belirtildi.

Edinen bilgiye göre, kentsel dönüşüm çalışmaları yalnızca bu iki mahalleyle sınırlı kalmayacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm strateji belgesi çalışmaları kapsamında ilçe genelinde 26 riskli bölge belirlendi. Risk düzeyi, aciliyet ve uygulanabilirlik kriterlerine göre önceliklendirilen bu bölgelerde dönüşüm çalışmalarının ilk etapta yapılaşma geçmişi eski ve zemin riskleri yüksek olan Barış Mahallesi ile İhsaniye-Esentepe-Karaman hattında başlayacağı ifade edildi.

Nilkent Kentsel Dönüşüm A.Ş. Kuruldu

Nilüfer Belediyesi, kentsel dönüşüm sürecini yürütmek amacıyla Nilkent Kentsel Dönüşüm A.Ş.'yi kurdu. Belediye bünyesinde ayrıca Kentsel Tasarım Müdürlüğü oluşturulurken, Kentsel Dönüşüm Bürosu da faaliyete geçirildi. Böylece uzlaşma, sözleşme, uygulama ve denetim süreçlerinin tek merkezden ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Başkan Şadi Özdemir, geliştirilen modelin 1990 yılında Ankara'da uygulanan Portakal Çiçeği Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi'nden ilham aldığını belirterek, dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın ile projenin genel müdürlüğünü yapan Faruk Göksu'nun Nilüfer'deki çalışmalara fahri danışmanlık yapacağını açıkladı.

Parsel Bazlı Dönüşüme Eleştiri

Parsel bazlı kentsel dönüşümün sorunları çözmediğini uzun süredir dile getirdiğini ifade eden Başkan Özdemir, "Belki binayı sağlamlaştırıyorsunuz ama o binanın altından ne geçiyor, kimse buna bakmıyor. Ayrıca binaları yükselterek yaşam kalitesini düşürüyoruz. Bizim hedefimiz, güvenli ve sürdürülebilir bir dönüşüm modeli oluşturmak" diye konuştu.