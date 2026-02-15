Nilüfer'de müzik dolu bir 'Sevgililer Günü' akşamı - Son Dakika
Nilüfer'de müzik dolu bir 'Sevgililer Günü' akşamı

15.02.2026 11:20  Güncelleme: 11:22
Nilüfer Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 'Operada Aşk' konseri düzenledi. Uğur Mumcu Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserde, uluslararası üne sahip sanatçılar aşkın evrensel dilini müziğin gücüyle sahneye taşıdı.

Nilüfer Belediyesi'nin 14 Şubat Sevgililer Günü çerçevesinde düzenlediği "Operada Aşk" konseri, Uğur Mumcu Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu. Aşkın evrensel dilini müziğin gücüyle sahneye taşıyan konser, dinleyicilere duygu yüklü bir akşam yaşattı.

İtalyan, Fransız ve Rus romantizminin öne çıkan eserlerinin seslendirildiği gecede, uluslararası alanda tanınan soprano Bengisu Yaman Koyuncu ile Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı tenor Emre Akkuş sahne alırken, sanatçılara piyanoda Fügen Yiğitgil eşlik etti.

Aşkın evrensel dilini operanın güçlü anlatımıyla sahneye taşıyan konserde, solo ve düet performanslar dinleyicilerin büyük beğenisini topladı. Uğur Mumcu Sahnesi'ni dolduran sanatseverler, Sevgililer Günü'nü klasik müziğin seçkin örnekleri eşliğinde kutladı.

Nilüferliler tarafından yoğun ilgi gören "Operada Aşk" unutulmaz bir geceye dönüşürken, konser sonunda sanatçılara çiçek takdim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Sevgililer Günü, Yerel Haberler, Uğur Mumcu, Etkinlik, Nilüfer, Müzik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nilüfer'de müzik dolu bir 'Sevgililer Günü' akşamı - Son Dakika

