Üye Girişi
Nilüfer Belediyesi tecrübelerini Zavidoviçi ile paylaştı - Son Dakika

Nilüfer Belediyesi tecrübelerini Zavidoviçi ile paylaştı

26.11.2021 14:56
Nilüfer Belediyesi tecrübelerini Zavidoviçi ile paylaştı

Nilüfer Belediyesi, olan Zavidoviçi Belediyesi'nden gelen heyeti ağırladı.

Nilüfer Belediyesi, olan Zavidoviçi Belediyesi'nden gelen heyeti ağırladı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün çalışmaları ile belediyedeki sendikal faaliyetler alanında yapılan çalışmaları inceleyen heyet, uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Nilüfer Belediyesi'nin, Bosna Hersek'teki kardeş şehri Zavidoviçi Belediyesi'nden gelen heyet, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile belediyedeki sendikal faaliyetleri yerinde inceledi. İnsan kaynakları ve sosyal hizmetlerden sorumlu Zavidoviçi Belediye Başkan Yardımcısı İdris Alihodjiç, Zavidoviçi Belediye Sendikası Başkanı Selma Çatiç ile Zavidoviçi Belediyesi birim müdürlerinin yer aldığı heyet, Nilüfer Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, DİSK Genel-İş Sendikası ve Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜMBELSEN) Sendikası temsilcileriyle iki gün süren toplantılarda, uygulamalar hakkında da detaylı bilgiler edindi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de, ziyaretin son gününde heyetle bir araya geldi.

Nilüfer Barış Meclisi'ndeki buluşmada konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Dostluğumuzu daha da geliştirmeye gayret ediyoruz" dedi.

Zavidoviçi Belediye Başkanı Haşim Mujanoviç ile pandemi nedeniyle çevrimiçi görüşmeye devam ettiklerini dile getiren Başkan Turgay Erdem, "Pandemi nedeniyle sık sık ziyaretler gerçekleştiremesek de, ilişkilerimizi güçlendirmek için çaba gösteriyoruz. Sizi burada ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduk. Umarım yakın bir zamanda biz de sizleri ziyaret ederiz. Böylece ilişkilerimizi daha da güçlü kılacağımıza inanıyorum. Yapılan deneyim paylaşımı toplantılarının verimli geçmesi bizi mutlu etti. Bu tür çalışmalar, hizmet kalitesi adına önemli katkılar veriyor" diye konuştu.

Zavidoviçi halkının selamlarını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e ileten Zavidoviçi Belediye Başkan Yardımcısı İdris Alihodjiç de, uzun süredir artarak devam eden kardeşlik ilişkilerinden dolayı büyük onur ve mutluluk duyduğunu belirterek, "Kovaci'de spor salonu ve okula verdiğiniz destek bizim için çok önemliydi. Bunun için sizlere büyük bir saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan toplantılardan çok önemli bilgiler edindiklerini dile getiren Alihodjiç, "Biz, buraya yaptığımız ziyaretimizi de bir proje olarak görüyoruz. Kültür, sanat, spor faaliyetlerinin yanı sıra deneyim paylaşımı da bizim için önemli bir proje. Sizin tecrübelerinizden faydalanmak, kardeşlik ilişkilerimize de olumlu katkı veriyor. Yaptığımız toplantılarda büyük tecrübeler ve detaylı bilgiler edindik. Bu buluşmaların devam etmesini diliyorum" dedi.

Zavidoviçi Belediye Sendikası Başkanı Selma Çatiç de, bilgi paylaşımı için teşekkür ederek, "Sizden öğreneceğimiz çok şey var. Edindiğimiz bilgi ve tecrübelerle önemli yol alacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - BURSA

Nilüfer Belediyesi tecrübelerini Zavidoviçi ile paylaştı
Nilüfer Belediyesi tecrübelerini Zavidoviçi ile paylaştı
Nilüfer Belediyesi tecrübelerini Zavidoviçi ile paylaştı
Nilüfer Belediyesi tecrübelerini Zavidoviçi ile paylaştı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, nilüfer belediyesi, Yerel Yönetim, Turgay Erdem, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi tecrübelerini Zavidoviçi ile paylaştı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kılıçdaroğlu: Az kaldı, Türkiye 13. cumhurbaşkanını seçecek 16:04 Kılıçdaroğlu: Az kaldı, Türkiye 13. cumhurbaşkanını seçecek 32 mutasyonlu Covid varyantı 'Nu' hakkında bilmek istediğiniz her şey! Farkı ne, ne kadar yayıldı, nasıl korunacağız? 15:50 32 mutasyonlu Covid varyantı 'Nu' hakkında bilmek istediğiniz her şey! Farkı ne, ne kadar yayıldı, nasıl korunacağız? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak 15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak
Orman Genel Müdürlüğü'nden 14:29 Orman Genel Müdürlüğü'nden "Arazöz şoförü olmak için 350 bin TL dolandırıldım" diyen vatandaşın iddialarına yalanlama Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti 14:21 Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir 14:00 Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir
Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı 13:35 Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin 12:12 Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin

Son Dakika Haberleri
16:06 İnce'den "İktidara gelemeyeceksiniz" diye bağıran vatandaşla polemik
16:03 Kılıçdaroğlu: Az kaldı, Türkiye 13. cumhurbaşkanını seçecek
15:52 Osman Kavala'nın tutukluk halinin devamına karar verilmesiyle dolar yükselişe geçti
15:50 32 mutasyonlu Covid varyantı 'Nu' hakkında bilmek istediğiniz her şey! Farkı ne, ne kadar yayıldı, nasıl korunacağız?
15:38 Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları
15:37 Bugün ne izleyeceksiniz: Aşk Mantık intikam, Kıbrıs Zafere Doğru ve Aziz
15:36 CHP'nin Mersin mitingine valilik engeli
15:28 AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca'dan bir paylaşım daha geldi
15:26 Son dakika! Savcılık Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamını talep etti
15:24 Son dakika gündem haberleri! Gündemde yaşanan son gelişmeler
İnce'den "İktidara gelemeyeceksiniz" diye bağıran vatandaşla polemik İnce'den "İktidara gelemeyeceksiniz" diye bağıran vatandaşla polemik         
16:06
Kılıçdaroğlu'nun Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak istediği mitinge valilikten izin çıkmadı Kılıçdaroğlu'nun Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak istediği mitinge valilikten izin çıkmadı         
15:55
Bugün ne izleyeceksiniz: Aşk Mantık intikam, Kıbrıs Zafere Doğru ve Aziz Bugün ne izleyeceksiniz: Aşk Mantık intikam, Kıbrıs Zafere Doğru ve Aziz         
15:37
Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş         
14:35
Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı         
14:23
Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı         
14:04
A Milli Takımımız için kura günü! A Milli Takımımız için kura günü!         
13:37
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu         
13:33
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba         
11:48
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!         
11:42
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 16:16:11. #1.12#
SON DAKİKA: Nilüfer Belediyesi tecrübelerini Zavidoviçi ile paylaştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement