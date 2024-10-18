Nilüfer Belediyesi, TSE Denetimini Başarıyla Tamamladı - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi, TSE Denetimini Başarıyla Tamamladı

Nilüfer Belediyesi, TSE Denetimini Başarıyla Tamamladı

Nilüfer Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü'nün gerçekleştirdiği denetim sürecini başarıyla tamamlayarak ISO standartlarında herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmedi. Denetim sonuçları, belediyenin başarılı yönetim sistemlerine ve çevreci uygulamalarına dikkat çekti.

18.10.2024 18:11  Güncelleme: 18:17
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Nilüfer Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) gerçekleştirdiği dış denetim sürecini başarıyla tamamladı. Yapılan denetim sonucunda bir uygunsuzluk tespit edilmediği kaydedilerek, yönetim sistemlerinin etkin bir şekilde uygulandığı belirtildi.

Nilüfer Belediyesi'nin yönetim sistemleri, dört gün süren kapsamlı bir denetime tabi tutuldu. Denetimler çerçevesinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartları değerlendirildi. İlgili müdürlükler ve saha çalışmaları, TSE denetçileri tarafından detaylı bir şekilde incelendi.

Denetim sonuçları, Nilüfer Belediyesi Barış Meclisi'nde düzenlenen kapanış toplantısında açıklandı. Toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. TSE yetkilileri, denetimler sonucunda herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmadığını belirterek iyileştirici önerilerde bulundu.

Nilüfer Belediyesi'nin çevreci uygulamaları, dijitalleşme adımları, sürdürülebilirlik hedefleri, sosyal sorumluluk projeleri ve kültürel çalışmalarını başarılı olarak değerlendiren denetçiler, bu projelerin sadece Bursa'da değil, Türkiye genelinde örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ise denetimlerin bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Ölçemezseniz yönetemezsiniz. Süreçleri ve çalışmaları daha ölçülebilir hale getirmek lazım. Denetlenmek, iyi çalışan sistemler için bir ödüldür."

Başkan Şadi Özdemir ayrıca, Nilüfer Belediyesi'nin dijital altyapı, çevre yönetim sistemleri ve kalite sistemleri konusunda Türkiye'de örnek alınan bir belediye olduğunu vurguladı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi, TSE Denetimini Başarıyla Tamamladı - Son Dakika

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