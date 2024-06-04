Nilüfer Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Yemek İkramında Bulunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nilüfer Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Yemek İkramında Bulunuyor

Nilüfer Belediyesi, üniversite öğrencilerine günde iki defa çorba ikramında bulunuyor. Sınav dönemlerinde ise Nilüfer Gençlik Evi'nde yemek ikramı yapılarak öğrencilerin motivasyonu artırılıyor. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, öğrencilere başarılar dileyerek onları yalnız bırakmadıklarını vurguluyor.

04.06.2024 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üniversite öğrencilerine günde iki defa çorba ikramında bulunan Nilüfer Belediyesi, sınav dönemlerinde de Nilüfer Gençlik Evi'nde yemek ikramında bulunuyor. Bu stresli dönemde öğrencileri yalnız bırakmayan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, çorba ve soğuk sandviç ikram ederek, başarılar diledi.

Nilüfer Belediyesi'nin her sınav döneminde öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarını desteklemek ve motivasyonlarını artırmak amacıyla sürdürdüğü ücretsiz yemek ikramı bu dönem de sürüyor. Öğrencilerin yoğun olduğu Görükle'deki Nilüfer Gençlik Evi'nde yapılan ikramlar saat 16.00'da başlıyor. Sınav takviminin sonuna kadar devam edecek hizmette hafta içi soğuk sandviç ve çorba, hafta sonu ise pilav ve ayran veriliyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de bir gününü öğrencilere ayırarak onları Nilüfer Gençlik Evi'nde ziyaret etti. Sınav döneminde yoğun bir şekilde ders çalışan öğrencilerle sohbet eden Başkan Şadi Özdemir, sorun ve isteklerini dinledi. Başkan Şadi Özdemir, öğrencilere sınavlarında başarılar diledi ve her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Başkan Şadi Özdemir, daha sonra çorba ve soğuk sandviç ikramında bulundu. Başkan Şadi Özdemir, doldurduğu çorba kaseleri tek tek öğrencilere vererek, "Afiyet olsun" dedi.

Sınav dönemi yemek ihtiyaçlarını bu şekilde karşılayan üniversite öğrencileri ise verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Başkan Şadi Özdemir, gençlerin ekonomik sıkıntı nedeniyle sağlıklı beslenemediklerini belirterek, "Gençlerimizin hem sağlıklı, hem de ekonomik şartlarda yemek yiyebilmeleri için en yakın zamanda kent lokantalarını hizmete açacağız. Gençlerin eğitimlerini sürdürürken sağlıklı beslensin, yemek konusunu dert edinmesin istiyoruz" dedi.

Ücretsiz çorba devam ediyor

Nilüfer Belediyesi eğitim dönemi boyunca her gün öğrencilere iki ayrı nokta daha çorba ikramında bulunuyor. Hafta içi her gün sabahları saat 08.00'de Bursa Uludağ Üniversitesi Kampüsü'nde, akşamları da saat 16.00'da Görükle Bahriye Üçok Caddesi'nde çorba ikram ediliyor. Bu hizmet, üniversitenin akademik takvimin tamamlanmasıyla sona eriyor. - BURSA

Kaynak: İHA

nilüfer belediyesi, Şadi Özdemir, Gençlik, Yerel yönetim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Yemek İkramında Bulunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 AYM kararını verdi: Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi AYM kararını verdi: Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi
14:36 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
16:29 Cardiff City Erol Bulut’un sözleşmesini uzattı Cardiff City Erol Bulut'un sözleşmesini uzattı
15:39 X’ten yeni uygulama Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi X'ten yeni uygulama! Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi
15:29 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum
15:21 Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü
15:18 Sunucu Erkan Yolaç’ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı Sunucu Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı
15:07 İYİ Parti’den istifa eden Aykut Kaya, CHP’ye katıldı Rozetini Özgür Özel bizzat taktı İYİ Parti'den istifa eden Aykut Kaya, CHP'ye katıldı! Rozetini Özgür Özel bizzat taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 16:53:26. #1.11#
SON DAKİKA: Nilüfer Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Yemek İkramında Bulunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement