Nilüfer Belediyesi Üretici Pazarlarına Önlük Dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nilüfer Belediyesi Üretici Pazarlarına Önlük Dağıttı

Nilüfer Belediyesi Üretici Pazarlarına Önlük Dağıttı

Nilüfer Belediyesi, üretici pazarlarında görsel birliği sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla pazar önlüğü dağıttı. Yaklaşık 250 üreticiye önlük verilen etkinliğe Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı da katıldı.

27.03.2024 16:43  Güncelleme: 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üretici pazarlarındaki esnafı destekleyen Nilüfer Belediyesi, hem görsel birliğin sağlanması, hem de vatandaşa sunulan hizmet kalitesinin arttırılması için pazar önlüğü dağıttı.

Yerel üreticiye hem üretim, hem satış aşamasında her tür desteği veren Nilüfer Belediyesi, üretenle tüketeni aracısız bir biçimde buluşturduğu üretici pazarlarında kurumsal bir yapı oluşturmak için de çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda; Salı günü Görükle'de, çarşamba günü Konak'ta, cumartesi günü Çamlıca'da, pazar günü Karaman'da kurulan üretici pazarlarında, görsel bir bütünlük sağlamak amacıyla yaklaşık 250 üreticiye önlük dağıtıldı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü çalışanlarının hazır bulunduğu çalışmaya Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar da katıldı. Çınar ve çalışanlardan önlüklerini alan üreticiler, sağlanan hizmetten dolayı teşekkür etti.

Nilüfer genelinde 4 ayrı günde ve yerde kurulan üretici pazarlarını geliştirmeye çalıştıklarını belirten Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, "Yaklaşık 250 üreticimiz bu pazarlarda vatandaşlara kendi ürettikleri ürünleri satıyor. Nilüfer Belediyesi, üretici pazarlarında üreticilerden herhangi bir kira geliri, elektrik, su parası almıyor. Bu anlamda üreticileri destekliyor. Vatandaşımızın da sağlıklı ürünle buluşmasını sağlıyor. Bugünkü etkinliğimiz, bu işin biraz daha kurumsallaşması adına gerçekleşti. Üreticilerimize pazar önlüğü dağıttık. Hem bir görsel bütünlük sağlanması açısından, hem de vatandaşa karşı sunulan hizmetin kalitesinin bir ölçüde arttırılması için bu önlüğü belediyemiz yaptı. Bugün biz de tüm pazarcılara dağıttık. Hem vatandaşın, hem de pazarcıların memnuniyetini gördük" diye konuştu.

Üretici pazarlarının Nilüferliler tarafından beğenildiğini anlatan Çınar, önümüzdeki süreçte kurulan pazar sayısını arttırmak istediklerini söyledi. Sağlıklı gıda konusunun üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Çınar, üretimden tüketime kadar geçen süreçte vatandaş bilincini daha da arttırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İHA

nilüfer belediyesi, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi Üretici Pazarlarına Önlük Dağıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Fairy ve Gıda Kurtarma Derneği, Boşa Harcama projesi ile 5 yılda 55 milyon öğün gıdayı kurtardı
    17 Mar Fairy ve Gıda Kurtarma Derneği, Boşa Harcama projesi ile 5 yılda 55 milyon öğün gıdayı kurtardı

    Türkiye'de evlerde en çok tercih edilen bulaşık deterjanı markalarından Fairy, ürünleri ile sunduğu değeri, oluşturduğu sosyal faydalarla daha da artırıyor.

  • Melikgazi Belediye Başkanı Esnafları Ziyaret Ediyor
    17 Mar Melikgazi Belediye Başkanı Esnafları Ziyaret Ediyor

    Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında esnaflarla bir araya gelmeye devam ediyor. Hunat Çarşısı ve mahalle esnafını ziyaret eden Başkan Palancıoğlu, yeni dönem için desteklerini istedi ve esnaflarla iş birliğini güçlendirmeye önem verdiklerini belirtti.

  • Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kazancılar Çarşısı'nda Esnafı Ziyaret Etti
    17 Mar Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kazancılar Çarşısı'nda Esnafı Ziyaret Etti

    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız ile birlikte Kazancılar Çarşısı esnafı ile buluştu. Başkan Büyükkılıç, esnaf ziyaretinde durmak yok, koşmaya devam mesajı verdi ve insan ve hizmet odaklı çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

  • Meral Akşener: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi herkesi pişman etti
    17 Mar Meral Akşener: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi herkesi pişman etti

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uşak'ta katıldığı iftar programında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirerek, bu sistemin herkesi pişman ettiğini söyledi. Akşener ayrıca, İYİ Parti Uşak Belediye Başkanı Adayı Muhammet Gür'ün önde olduğunu belirtti.

  • AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç: 'Cumhurbaşkanımızın son seçiminde zafer hanesine Karabük'ü yazmamız lazım'
    17 Mar AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç: 'Cumhurbaşkanımızın son seçiminde zafer hanesine Karabük'ü yazmamız lazım'

    AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son seçiminde Karabük'ü zaferine eklemek için gayret etmeleri gerektiğini söyledi. Karabük'te değişim ve dönüşüm ihtiyacının olduğunu vurgulayan Keskinkılıç, Karabük'ün deprem tehdidi altında olduğunu belirtti ve Karabük Belediyesi'nde değişim gerektiğini ifade etti.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Düziçi ilçesinde yapılmamış hizmetleri yapacaklarını söyledi
    17 Mar CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Düziçi ilçesinde yapılmamış hizmetleri yapacaklarını söyledi

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Düziçi ilçesinde düzenlenen halk buluşmasında, yapılmamış hizmetleri yapacaklarını ve halkın yüzünü güldüreceklerini belirtti. Ayrıca, öğretmenlere destek verdiklerini ve emeklilerin alım gücünün düştüğünü ifade etti.

  • Rusya, Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırı girişimini engelledi
    17 Mar Rusya, Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırı girişimini engelledi

    Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece boyunca Rusya topraklarına yönelik insansız hava araçları ve roketlerle saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. Hava savunma sistemleri tarafından düşürülen 35 İHA'nın yanı sıra, roket saldırıları da engellendi. Krasnodar'da ise petrol rafinerisine yapılan saldırı girişimi etkisiz hale getirildi.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye Düziçin'de emeklilere seslendi
    17 Mar CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye Düziçin'de emeklilere seslendi

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye Düziçin'de emeklilere hitap ederek, AKP iktidarı döneminde emekli maaşlarının düştüğünü ve kaybedilen hakların seçim sandığında aranması gerektiğini söyledi. Ayrıca, altın madeni tehlikesine karşı mücadele edeceklerini ve öğretmenlere destek verdiklerini belirtti.

  • Bahçeli'den
    17 Mar Bahçeli'den "Son seçimim" diyen Erdoğan'a: Ayrılamazsın

    Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Son seçimim' açıklamasına destek vererek, 'Ayrılamazsın. Türk milletini yalnız bırakamazsın. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz' dedi.

  • Ayvalık Belediye Başkanı AKP Adayı'nı Hedef Aldı
    17 Mar Ayvalık Belediye Başkanı AKP Adayı'nı Hedef Aldı

    Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 2024-2029 Proje Tanıtım Toplantısı'nda kentsel dönüşüme ilişkin, AKP Adayı'nı hedef aldı. Ergin, Ayvalık'ı şehir dışına çıkaracaklarını ve buraları devlete kalacağını söyleyerek yerinde dönüşümü savundu.

  • Türkiye'de 65 yaş üstü nüfusun 9,5 milyonu aşması bekleniyor
    17 Mar Türkiye'de 65 yaş üstü nüfusun 9,5 milyonu aşması bekleniyor

    Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Özmete, Türkiye'de 65 yaş üstü nüfusun gelecek yıl 9,5 milyonu aşmasının beklendiğini belirtti. Özmete, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2023'te yüzde 10,2'ye çıkarak Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördüğünü ifade etti. Yaşlanan nüfusun toplumun hemen hemen tüm sektörlerini etkilediğini vurgulayan Özmete, yaşlıların ve ailelerinin desteklenmesi için sağlık ve sosyal bakımın bütünleşik olarak planlanması ve yürütülmesi gerektiğini söyledi.

  • CHP Milletvekili Gürer: Tarımın plansız yönetimi çiftçiyi ve vatandaşı mağdur ediyor
    17 Mar CHP Milletvekili Gürer: Tarımın plansız yönetimi çiftçiyi ve vatandaşı mağdur ediyor

    CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yerel seçim çalışmaları kapsamında Niğde ve Nevşehir'de vatandaşlarla buluşarak çiftçinin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Gürer, tarımın plansız ve öngörüsüz yönetilmesinin ürünlere yüksek fiyat olarak yansıdığını belirtti. Ayrıca, yerel yönetimlerde tarımın desteklenmesi gerektiğini vurguladı.


14:50 Muhtar adayından gövde gösterisi Mahalleyi dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı Muhtar adayından gövde gösterisi! Mahalleyi dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı
14:41 Trabzon’da isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti Trabzon'da isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti
14:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt kardeşlerimizin iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt kardeşlerimizin iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz
13:57 Karabük Üniversitesi’ndeki iddialar bakanlığı harekete geçirdi Tek tek sorgulamaya başladılar Karabük Üniversitesi'ndeki iddialar bakanlığı harekete geçirdi! Tek tek sorgulamaya başladılar
12:14 ABD’de geminin çarpması sonucu yıkılan köprüden nehre düşen 6 kişi için umutlar tükendi ABD'de geminin çarpması sonucu yıkılan köprüden nehre düşen 6 kişi için umutlar tükendi
17:09 Vitor Pereira’dan yıllar sonra gelen Arda Güler itirafı Vitor Pereira'dan yıllar sonra gelen Arda Güler itirafı
17:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mehmet Şimşek’e itimadımız tam Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mehmet Şimşek'e itimadımız tam
16:49 Antalya’da kafede çıkan silahlı çatışmada 7 kişi yaralandı Antalya'da kafede çıkan silahlı çatışmada 7 kişi yaralandı
16:40 Takımı ligden çekecekler mi Ali Koç’tan 2 Nisan çağrısı Takımı ligden çekecekler mi? Ali Koç'tan 2 Nisan çağrısı
16:19 Devlet Bahçeli: DEM’lenmiş CHP’nin perdesi 31 Mart’ta kapanmalıdır Devlet Bahçeli: DEM'lenmiş CHP'nin perdesi 31 Mart'ta kapanmalıdır
15:30 Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer: Yanımda çulsuz birini istemem Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer: Yanımda çulsuz birini istemem
15:14 Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay için ’İktidar yanlısı’ eleştirilerine tepki gösterdi: İstese Cumhurbaşkanı olurdu Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay için 'İktidar yanlısı' eleştirilerine tepki gösterdi: İstese Cumhurbaşkanı olurdu
14:29 Entübe edilen Kadir İnanır’ın doktoru son durumunu anlattı: İletişim kurabiliyor, konuşmak için yorgun Entübe edilen Kadir İnanır'ın doktoru son durumunu anlattı: İletişim kurabiliyor, konuşmak için yorgun
13:16 Adana Kasaplar Odası Başkanı: At eti sulu olur, pişirdiğinizde suyu mangalı söndürür Adana Kasaplar Odası Başkanı: At eti sulu olur, pişirdiğinizde suyu mangalı söndürür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 17:21:14. #1.12#
SON DAKİKA: Nilüfer Belediyesi Üretici Pazarlarına Önlük Dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement