Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Duygularını İstismar Eden Dilencilere Operasyon Düzenledi

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Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimler çerçevesinde vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere operasyon düzenledi.

Nilüfer'de vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere yönelik uygulamalar sürüyor. Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki camileri mesken tutan dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Öğle namazı saatinde Konak ve Cumhuriyet mahallelerindeki camilere giden zabıta ekipleri, küçük yaştaki çocukları da yanlarına alarak dilencilik yapan kişileri tespit etti. Zabıta ekiplerini karşısında gören dilenciler, kaçmaya çalıştı. Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonunda dilenciler, yakalanarak Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürülüğü'ne getirildi. Aralarında il dışından geldiğini ifade eden yabancı uyruklu şahısların da bulunduğu kişilere, cezai işlem uygulandı. Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilerin vatandaşlardan topladığı paraları da, tutanakla birlikte belediye iradına aldı.

Dilencilerden birinin, "Ne kadar ceza keseceksiniz? Bin lira mı, üç bin lira mı? İki bin lira da benden ekleyin, nasıl olsa cezaları ödemiyorum" demesi dikkat çekti.

Zabıta müdürlüğü ekipleri, operasyonların devam edeceğini bildirdi. - BURSA