Nilüfer'de 29 Ağustos'ta Su Kesintisi

BUSKİ, Nilüfer ilçesinde yapılacak çalışmalar çerçevesinde bölgede 29 Ağustos Perşembe günü saat 09.00-18.00 arasında su kesintisi olacağını duyurdu.
BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı 29 Ağustos Perşembe günü Nilüfer İlçesi Akçalar Mahallesi ve civarında yapılacak çalışmalar neticesinde içme suyunu kesileceğini duyurdu. Yanı sıra yetkililer bölge halkının su kesintisine karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu. - BURSA
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