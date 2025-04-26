Nilüfer'de Çocuk Hakları Çalıştayı Raporu Hazırlandı - Son Dakika
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Nilüfer'de Çocuk Hakları Çalıştayı Raporu Hazırlandı

Nilüfer\'de Çocuk Hakları Çalıştayı Raporu Hazırlandı

Nilüfer Belediyesi, 'Çocuk Hakları Çalıştayı' ile çocukların öneri ve taleplerini dikkate alarak, 44 kurumdan 300 katılımcıyla 'Çocukların Nilüfer'i' için bir yol haritası oluşturdu. Çalıştay sonuçları rapor haline getirildi ve çocuklar ile belediye başkanının buluşmasıyla sonuçlar paylaşıldı.

26.04.2025 11:16  Güncelleme: 11:19
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Nilüfer Belediyesi, çocukların Nilüfer'ini oluşturmak için izlenecek yol haritasını belirlemek amacıyla 44 kurumdan 300 kişilik bir katılımla gerçekleştirilen "Çocuk Hakları Çalıştayı" rapor haline getirildi. Geleceğin yetişkinleri Nilüferli çocuklar, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile buluşarak, kendilerinin de öneri ve talepleri ile şekillendirdikleri raporu ilettiler.

Nilüfer Belediyesi'nin Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlediği "Çocuk Hakları Çalıştayı"nın sonuçları rapor haline getirildi. 44 kurumdan 300 kişinin katılımıyla düzenlenen çalıştayda "Çocukların Nilüfer'i" için yol haritası ele alındı. Çalıştay öncesinde, çocuklarla, haklarının ve beklentilerinin konuşulduğu atölyeler düzenlendi. Çalıştaydan çıkan sonuçlar da yine çocukların da görüşleri dikkate alınarak rapor haline getirildi.

Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri, Çalı, Unçukuru ve Fethiye Çocuk ve Kadın Akademileri'nden katılan ve rapora katkı sunan çocuklar, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile buluştu. Nilüfer Belediyesi Halk Evi'ndeki buluşmada, Belediye Başkan Yardımcıları Emre Karagöz ile Bukle Erman da hazır bulundu.

Hepimizin emeği var

Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Yasemin Arslan, Başkan Şadi Özdemir'e hazırlanan Çocuk Hakları Çalıştayı Raporu'nu verdi. Arslan, hem çalıştayda hem de çocuk meclisinde talep ve önerileri konuştuklarını dile getirerek, "Bu raporda her birimizin emeği var" dedi.

Onlara güveniyoruz

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de çocukların Nilüfer için her zaman çok kıymetli olduğunu söyledi. "Herkesin aklının yansıdığı hepimizin olan bir Nilüfer oluşturmak istiyoruz" diyen Başkan Şadi Özdemir, bu nedenle çalıştayın ve sonuçlarının önemli olduğuna dikkat çekti. Çalıştay sürecinde fikir ve önerileriyle çocukların başından sonunda kadar rehberlik ettiğini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, "Çocuklardan gelecek proje önerilerine her zaman açığız. Onlara çok güveniyoruz" diye konuştu.

Kenti planlarken, yeni mekanlar oluştururken kentte çocukların yaşadığını da dikkate alan bir inşa süreci oluşturmak gerektiğinin altını çizen Başkan Şadi Özdemir, "Bunları daha da göz önüne alarak hareket edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer'de Çocuk Hakları Çalıştayı Raporu Hazırlandı - Son Dakika

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