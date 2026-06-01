Nilüfer Belediyesi çocukların süt tüketimini destekliyor

01.06.2026 17:18  Güncelleme: 17:21
Nilüfer Belediyesi, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi iş birliğiyle çocukların sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanması için süt dağıttı. 1 Haziran Dünya Süt Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklara süt ikram edilerek faydaları anlatıldı.

Nilüfer Belediyesi, çocukların sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmasını desteklemek amacıyla TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi iş birliğinde süt dağıttı.

Nilüfer Belediyesi, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında çocukların beslenme alışkanlıklarını desteklemek amacıyla süt dağıtımı etkinliği düzenledi. Bu kapsamda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Serkan Durmuş ile birlikte Nilüfer Belediyesi Kadın ve Çocuk Akademileri'nde eğitim alan çocuklara süt ikram etti. Çocuklarla sohbet eden Şahin ve Durmuş, sütün faydalarını anlattılar.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı. Şahin, Nilüfer Belediyesi olarak çocukların sağlıklı gelişimini destekleyecek projeler geliştirmeye devam edeceklerini belirtti. Şahin, bu kapsamda iş birliklerini geliştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Serkan Durmuş ise, "Türkiye'de bir çocuğun yıllık süt tüketimi 39 litrede kalmakta, Avrupa Birliği'nde ise 100 litrenin üstüne çıkıyor. O yüzden çocuklarımıza proteinli gıdaların dağıtımını teşvik etmeye çalışıyoruz" dedi.

Süt dağıtımı Çalı'nın yanı sıra Kızılcıklı, Kültür ve Fethiye mahallelerinde bulunan Kadın ve Çocuk Akademileri'nde de devam edecek. Etkinlik ile süt tüketiminin teşvik edilmesi ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının desteklenmesini hedefleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA

