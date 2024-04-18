Nilüfer\'de Eczacılık Kültürü Müzesi açılıyor

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Nilüfer'de açılacak Eczacılık Kültürü Müzesi'nin küratörlüğünü üstlenen şair, yazar ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'i ziyaret ederek çalışmalar hakkında görüştü. Sunay Akın, Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi ile aynı binada yer alacak olan Eczacılık Kültürü Müzesi'nin kente değer katacağını söyledi.

Şair, yazar ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile eşi Nuray Özdemir'i Halk Evi'nde ziyaret etti. Başkan Şadi Özdemir'e hayırlı olsun dileklerini ileten Akın, yeni görevinde de başarılar diledi. Nilüfer'in, Türkiye'nin parlayan yıldızlarından biri olduğunu söyleyen Sunay Akın, insana değer katan çalışmaların süreceğine inandığını söyledi.

Şair, yazar, gazeteci ve tiyatro oyuncusu kimliğinin yanı sıra müzecilik alanında yaptığı çalışmalarla da bilinen Sunay Akın, yakın zamanda açılan Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nin Türkiye'de örnek olduğunu belirtti. Sağlık müzesi ile aynı mekanda açılacak olan Eczacılık Kültürü Müzesi'nin küratörlüğünü üstlendiğini hatırlatan Sunay Akın, Türkiye'nin en büyük koleksiyonlarına sahip Sinem US'a ait eşi benzeri olmayan eserlerin burada sergileneceğini ifade etti. Akın, yapılacak çalışmalarla birlikte her iki müzenin de yaşayan bir müze olacağına inandığını da sözlerine ekledi.

Sunay Akın'a, Eczacılık Kültürü Müzesi ile ilgili çalışmalarının değerli olduğunu söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de, Nilüfer'de gerçekleştirecekleri projelerle hizmet çıtasını daha da yukarı taşıyacaklarını vurguladı. Sunay Akın, şiirlerini ilgiyle okuyup, dinlediğini söyleyen Başkan Şadi Özdemir'e ziyaret sırasında Oyuncak Müzesi adlı şiiri yazıp armağan ederek sürpriz de yaptı. - BURSA