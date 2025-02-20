Nilüfer'de Ortak Akıl Toplantısı: Hedef İlham Veren Bir Kent Yaratmak - Son Dakika
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Nilüfer'de Ortak Akıl Toplantısı: Hedef İlham Veren Bir Kent Yaratmak

Nilüfer\'de Ortak Akıl Toplantısı: Hedef İlham Veren Bir Kent Yaratmak

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Bursa ve Nilüfer'in önceki ve mevcut başkanlarıyla yaptığı ikinci 'Ortak Akıl' toplantısında, Nilüfer'i ilham veren bir şehir haline getirme hedeflerini vurguladı. Toplantıda, tarım, kentsel dönüşüm ve sosyal projelere dair çeşitli projeler hakkında bilgi verildi.

20.02.2025 16:39  Güncelleme: 16:41
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Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ikinci "Ortak Akıl" toplantısını CHP Bursa ve Nilüfer'in önceki dönem ve mevcut başkanları ile yaptı. Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer'i Türkiye ve dünyaya ilham olan bir kent haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ikinci "Ortak Akıl" toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa geçmiş dönem il başkanları, CHP Nilüfer geçmiş dönem ilçe başkanları ve Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri ile bir araya geldi. Podyum Davet'te düzenlenen toplantıda, Başkan Şadi Özdemir, görev yaptığı 10 aylık süreçte yapılan çalışmaları ve gelecek dönem projelerini detaylı bir şekilde anlattı.

Toplantıya CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, geçmiş dönem il başkanları Erhan Sevimli, Ertuğrul Akagündüz, Hasip Öztürk, Şahin Gençal, Gürhan Akdoğan, Turgut Özkan, Metin Çelik ve Sadık Çakar; geçmiş dönem ilçe başkanları Ramazan Köse, Yücel Akbulut, Mehmet Turan Tansal, Özer Anaç, Fırat Yılmaz katıldı. Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları da toplantıda yer aldı.

"İlham olan bir nilüfer oluşturmak istiyoruz"

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer'in Türkiye'nin marka kentlerinden biri olduğunun altını çizerek, "Daha yaşanabilir ve mutlu bir kent oluşturarak Türkiye'ye ve dünyaya ilham olan bir Nilüfer oluşturmak istiyoruz" dedi.

Nilüfer'in yoğun bir sanayi ve yapılaşma baskısı olduğuna dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, tüm bunlara rağmen tarım alanlarını korumak için özveriyle çalıştıklarını dile getirdi. Geçmiş dönemlerde de bu konuda birçok çalışma yapıldığını ifade eden Başkan Şadi Özdemir, "Tarımı sürdürülebilir kılmalıyız. Nilüfer'in tarımdan vazgeçmiş köylüsünü, tarıma döndürmek ve gençlere tarımdan para kazanılabildiğini göstermek istiyoruz. Bunun için de soğuk hava deposu, Nilüfer Bostan satış marketlerinin yapısını değiştirerek, sayısını artırmak ve dijital satış kanallarını kullanmak gibi çeşitli projelerimiz var. Çünkü üretirken aynı zamanda, tüketimi de sağlamalıyız. Ancak bunları yaparken de çiftçimizin örgütlenip, kooperatifleşmesini istiyoruz" diye konuştu.

Kentsel dönüşüme bütüncül bakış

Deprem öncesi ve sonrasına yönelik hazırlıklardan da bahseden Başkan Şadi Özdemir, bu noktada kentsel dönüşümün bütüncül bir şekilde ele alınmasının önemine vurgu yaptı. Başkan Şadi Özdemir, rol model oluşturarak, insanlara kentsel dönüşümün nasıl yapılması gerektiğini göstermek istediklerini söyledi.

Nilüfer Belediyesi'nin sosyal projelere verdiği önemi de vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, 5 yılda 25 kreş yapma hedeflerini, yeni öğrenci yurtları projelerini ve dezavantajlı gruplara yönelik İş Koçu Destekli İstihdam Projesi gibi çalışmalarını anlattı.

Toplantıda söz alan CHP Bursa geçmiş dönem İl Başkanı Erhan Sevimli, Şadi Özdemir'in belediye başkanlığında da başarılı olacağına inandığını belirterek, belediye ve parti örgütünün uyumlu çalışmasının önemine vurgu yaptı. Geçmiş dönem il başkanlarından Gürhan Akdoğan akademik odalarla hukuki bir iş birliğine gidilmesinin önemine değinirken, Şahin Gençal da toplantının eski ve yeni yöneticileri bir araya getirme açısından değerli olduğunu ifade etti.

Temiz siyaset vurgusu yapan CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ise, "Tüm zorluklara karşı hep beraber hareket etmeliyiz. Bunun mücadelesini vereceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Şadi Özdemir, Politika, Belediye, Yerel, Yaşam, Tarım, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nilüfer'de Ortak Akıl Toplantısı: Hedef İlham Veren Bir Kent Yaratmak - Son Dakika

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