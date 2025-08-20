Nilüfer'de Türkiye-Almanya Gençlik Değişimi Programı Gerçekleşti - Son Dakika
Nilüfer'de Türkiye-Almanya Gençlik Değişimi Programı Gerçekleşti

20.08.2025 14:22  Güncelleme: 14:24
Nilüfer Belediyesi ve Almanya'nın Schweinfurt Belediyesi ortaklığında düzenlenen 'Türkiye-Almanya Gençlik Değişimi Programı' çerçevesinde, 20 genç bir araya gelerek kültürel etkileşim ve sosyal kapsayıcılık üzerine etkinliklerde bulundu.

Nilüfer Belediyesi ve Almanya'nın Schweinfurt Belediyesi ortaklığında, Avrupa Birliği tarafından fonlanan "Türkiye-Almanya Gençlik Değişimi Programı" kapsamında bir araya gelen 20 genç, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile buluştu.

Nilüfer, uluslararası bir gençlik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Nilüfer Belediyesi ve Almanya'nın Schweinfurt Belediyesi arasında yürütülen, Avrupa Birliği tarafından fonlanan "Türkiye - Almanya Gençlik Değişimi Programı" ile iki ülkenin gençleri arasındaki dostluk bağları güçleniyor. Program kapsamında 10'u Schweinfurt'tan, 10'u Nilüfer'den olmak üzere toplam 20 genç, 17 - 23 Ağustos tarihleri arasında Nilüfer'de bir araya geldi.

Gençlerin kendi fikirleriyle şekillenen program; kültürler arası dayanışma, gençlerin yönetim süreçlerine katılımı, sosyal kapsayıcılık, aşırılığa ve ırkçılığa karşı mücadele gibi önemli başlıkları içeren atölye ve etkinliklerden oluşuyor. Program, gençlerin akran etkileşimiyle özgüvenlerini geliştirmelerine de imkan tanıyor.

Proje kapsamında gençler, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile Nilüfer Barış Meclisi'nde keyifli bir buluşma gerçekleştirdi. Ziyarete Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Serpil Altun, Emre Karagöz, Bukle Erman ve Zerrin Güleş de katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer'in sporun, kardeşliğin, barışın, dostluğun ve sanatın başkenti olduğunu vurguladı. Nilüfer'in aynı zamanda bir öğrenci şehri olduğuna dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, belediyenin gençlere yönelik çalışmalarını anlattı. Gençlerle birlikte ve gençler için projeler ürettiklerinin altını çizen Başkan Şadi Özdemir, "Katılımcılığı çok önemsiyoruz. Her mahallede gençlerimizin yer aldığı mekanizmalar oluşturmak istiyoruz. Onların daha iyi eğitim alabilmeleri, spor yapabilmeleri, rahatça yaşayıp kendilerini ifade edebildiği bir ilçe oluşturmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Başkan Şadi Özdemir, konuşmasının ardından gençlerin tarım, dezavantajlı gruplar, yönetim anlayışı ve sürdürülebilirlik gibi konulardaki sorularını yanıtladı.

Buluşmanın ardından gençler, Nilüfer Gençlik Evi'nde düzenlenen uçurtma atölyesine katılarak keyifli anlar yaşadı.

Programın Türkiye ayağı 23 Ağustos'ta sona erecek. Katılımcı gençler, projenin ikinci etabı için 25 - 31 Ağustos tarihleri arasında Almanya'nın Schweinfurt kentinde çeşitli etkinliklere katılacak. - BURSA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Yönetim, Eğitim, Yerel, Yaşam, bursa, Son Dakika

Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Putin’den Erdoğan’a telefon Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
