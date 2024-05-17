Nilüfer İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Kaçak Yapılarla Mücadele İçin İş Birliği Yapacak

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Nilüfer İlçe Kaymakamı Murat Süzen, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'i ziyaret etti. Kaçak yapıyla mücadelenin gündeme geldiği ziyaretteki ortak mesaj, "Kaçak yapılarla mücadelede üst düzey iş birliği ve etkin mücadele" oldu.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer İlçe Kaymakamı Murat Süzen'i, Halk Evi'ndeki makamında ağırladı. Nilüfer İlçe Jandarma Komutanı Erdal Aktaş, Nilüfer İlçe Emniyet Müdür Vekili Duran Okan, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Demiröz, Serpil Altun, Okan Şahin ve Tezcan Öztürk'ün de yer aldığı ziyaretin ana gündem maddesi kaçak yapıyla mücadele oldu. Kaymakam Murat Süzen ile Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer'de tarım alanlarını talan eden kaçak yapılara karşı iş birliğinin etkin bir şekilde süreceği mesajını verdi. Bu konuda destek vermeye 7 gün 24 saat hazır olduklarını vurgulayan Nilüfer İlçe Kaymakamı Murat Süzen, "Tarım arazilerine olan işgalin önlenmesi konusunda iş birliğini en üst düzeyde sürdürelim. Bursa Valimiz Sayın Mahmut Demirtaş da, Toprak Koruma Kanunu'nun uygulanması yönünde yoğun çalışmaları var. Kaçak yapıyla mücadelede yüksek koordinasyon ve kararlı bir duruşla çalışacağız" diye konuştu.

Kent turizmine de değinen Kaymakam Süzen, Gölyazı, Fadıllı ve Ayvaköy'de yapılacak düzenlemelerle bölgenin, turizmden hak ettiği değeri alacağını belirtti. Kaymakam Murat Süzen, "Gölyazı ve çevresini gündemimize almalıyız. Bu alanda birçok kurum işin içinde yer alıyor. Gölyazı için bir yasa değişikliğine ihtiyaç var. Bu, gerçekleştikten sonra hep beraber üzerimize düşeni yaparak, ortak akılla Gölyazı'yı ve çevresini şahlandırabiliriz" dedi.

'Bu kenti korumalıyız'

Nilüfer'de tarım arazilerine bir çivi bile çakılmaması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de, "Ortak bakış açısı ve iş birliğiyle bu kenti korumalıyız" ifadelerini kullandı.

Nilüfer'de tarımı ayağa kaldıracak çalışmalar yapacaklarını söyleyen Başkan Şadi Özdemir, "Çiftçilerimize getirisi yüksek alternatif ürünler sunacağız. Kentten köye göçü sağlamayı hedefliyoruz. Bursa'da yeni bir sanayi bölgesine izin verilmemeli. Bu, Bursa'nın sonu olur. Her şeyi Marmara'ya yığmak yanlış. Sanayi, Anadolu'nun çeşitli kentlerine götürülmeli" şeklinde konuştu.

Başkan Şadi Özdemir, Gölyazı, Fadıllı ve Ayvaköy arasında alternatif turizm destinasyonu oluşturulduğu taktirde, bölgenin turizmden önemli gelir elde edeceğini, bu yöndeki çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi. - BURSA