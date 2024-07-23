Nilüfer ilçesinde planlı su kesintisi yapılacak - Son Dakika
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Nilüfer ilçesinde planlı su kesintisi yapılacak

BUSKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Nilüfer ilçesinde planlı su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Kesintinin tarih ve saatleri belirtilerek vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

23.07.2024 09:47
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BUSKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Nilüfer ilçesinde planlı su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer İlçesi Konak Mahallesi Lefkoşe Caddesi, Olgun sokak, Barış sokak ve Biletçi sokak arasında kalan bölge ve civarında 23 Temmuz 2024 tarihinde saat 9.00-19.00 saatleri arasında yapılması planlanan su kesintisi 24 Temmuz 2024 tarihinde 9.00-19.00 saatleri arasında yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur" ifadelerine yer verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer ilçesinde planlı su kesintisi yapılacak - Son Dakika

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