Nilüfer\'in geleceği Barış Meclisi\'nde

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Nilüfer Barış Meclisi'nin konuğu çocuklar oldu. Miniklerle bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Sizler bizim en büyük umudumuzsunuz" dedi.

Nilüfer Barış Meclisi'nin konuğu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar oldu. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Reaksiyon Akademi, Renkli Koza Anaokulu, Özel Ege Berk Anaokulu öğrencileri ile buluştu. 5-6 yaş grubundaki öğrenciler, hazırladıkları gösterileri sergiledi ve şiirleri okudu.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir yaptığı konuşmada, öncelikle çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Çocuklara çok güvendiğini dile getiren Başkan Şadi Özdemir, "Dünya sizinle güzel. Sizler bizim geleceğimiz, en büyük umudumuzsunuz. Attığınız her adımda, kurduğunuz her hayalde daima yanınızdayız. Umarız ki iyi bir eğitim alırsınız. Çünkü ileride bu makamlara gelecek olan sizlersiniz" dedi. - BURSA