Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi başkanları belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi başkanları belli oldu

Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi başkanları belli oldu
07.12.2025 11:22  Güncelleme: 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin 9. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Ömer Faruk Söker ve Elif Varol eş başkan olarak seçildi. Belediye Başkanı Şadi Özdemir, gençleri mesleki ve sosyal alanda aktif olmaya çağırdı.

Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin 9. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Ömer Faruk Söker ve Elif Varol eş başkan olarak seçildi. Genel kurulda gençlere seslenen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Sadece mesleki gelişim yetmez, çok yönlü olmalı ve sosyal olaylarda görev almalısınız" dedi.

Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi 9'uncu Olağan Seçimli Genel Kurulu, Nilüfer Gençlik Evi'nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Genel kurula Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın, Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Doç. Dr. Elifhan Köse Çal ve çok sayıda genç katıldı. Yapılan seçimler sonucunda Ömer Faruk Söker ve Elif Varol, Gençlik Meclisi'nin yeni eş başkanları oldu.

Genel kurulda bir konuşma yapan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 70 bin öğrencinin eğitim gördüğünü hatırlatarak, gençlerin daha kalabalık ve bir arada olması gerektiğini söyledi. Gençleri Gençlik Meclisi'nde daha aktif rol almaya çağıran Başkan Şadi Özdemir, iş hayatındaki rekabet ortamına dikkat çekti.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Başkan Şadi Özdemir, "Avukat, doktor veya mühendis olmanız fark etmiyor; her zaman rakipleriniz olacak. O nedenle kendinizi mesleki olarak geliştirin. Ancak bu tek başına yeterli değil. Bilgi birikiminizi yükseltmeniz ve çok yönlü bir insan olmanız lazım. Örgütlülük ve sosyal olaylarda görev almanız çok kıymetli. Meslek birikiminizle sosyal gelişiminizi birleştirdiğinizde önde olacağınıza inanıyorum. Bunları yaparken hak mücadelesini, örgütlülüğü ve dayanışmayı da bırakmamanız gerekir" dedi.

Teknolojinin gelişmesiyle bilgiye erişimin hızlandığını dile getiren Başkan Şadi Özdemir, "Doğru bilgiye ulaşıp, bunu doğru şekilde kullanmayı bilirseniz önünüzde çok büyük fırsatlar var. Artık globalleşmiş bir dünyada yaşıyoruz. Sizin kuşağınızdan çok umutluyum" ifadelerini kullandı.

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın da dünyanın bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek kolektif çalışmanın önemine değindi. Gençlerin kendilerine güven duymasının altını çizen Aydın, "Burayı bir antrenman sahası gibi görmek lazım. Deneyin, keşfedin. Birlikte öğrenelim, birlikte başaralım ve daha güzel bir geleceği hep beraber inşa edelim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin 2023-2025 dönemi faaliyet raporu, önceki dönem eş başkanları Çağrı Önal ve Yağmur Akın tarafından okundu. Başkan Şadi Özdemir, emekleri için Önal ve Akın'a teşekkür belgesi takdim etti.

Genel kurulun sonunda yapılan seçimle Ömer Faruk Söker ve Elif Varol, Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin yeni dönem eş başkanları olarak belirlendi. Görevi devralan Söker ve Varol, geçmiş dönem başkanlarına teşekkür ederek, yeni dönemde birliktelik ve aile anlayışıyla hizmet edeceklerini belirtti. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şadi Özdemir, Kent Konseyi, Gençlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi başkanları belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçe jandarma komutanı, silah kazasında hayatını kaybetti İlçe jandarma komutanı, silah kazasında hayatını kaybetti
Park halindeki araç alev alev yandı, geriye hurda kaldı Park halindeki araç alev alev yandı, geriye hurda kaldı
Komşuda korkutan deprem Büyüklüğü belli oldu Komşuda korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu
ABD’nin Alaska eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem ABD'nin Alaska eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem
Türkiye’den çok net operasyon mesajı: 25 gününüz kaldı Türkiye'den çok net operasyon mesajı: 25 gününüz kaldı
İstanbul’da sağanak kabusu Halk otobüsü takla attı, zincirleme kaza TEM’i kilitledi İstanbul'da sağanak kabusu! Halk otobüsü takla attı, zincirleme kaza TEM'i kilitledi

06:54
Korkulan oldu Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
06:35
Van’daki 4.6’lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya’da
Van'daki 4.6'lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya'da
03:16
Darbe girişiminde sıcak gelişme 4 ülke asker gönderdi, savaş uçakları havadan vurdu
Darbe girişiminde sıcak gelişme! 4 ülke asker gönderdi, savaş uçakları havadan vurdu
01:32
Türkiye’nin yanı başında kirli oyun Netanyahu planını açık açık söyledi
Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Netanyahu planını açık açık söyledi
22:41
Trump’ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid’deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı
Trump'ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid'deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı
22:28
Van’da 4.6 büyüklüğünde deprem
Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 07:07:53. #7.11#
SON DAKİKA: Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi başkanları belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.