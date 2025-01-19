Nilüfer Kent Konseyi'nde 'Kent ve Kentlilik Hakkı' Konuşuldu - Son Dakika
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Nilüfer Kent Konseyi'nde 'Kent ve Kentlilik Hakkı' Konuşuldu

Nilüfer Kent Konseyi\'nde \'Kent ve Kentlilik Hakkı\' Konuşuldu

Nilüfer Kent Konseyi'nin 27'nci Olağan Genel Kurulu'nda 'Kent ve Kentlilik Hakkı' konusu ele alındı. Katılımcı demokrasi vurgusu yapıldı ve Nilüfer'deki hak mücadelesinin önemi görüşüldü.

19.01.2025 10:59  Güncelleme: 11:01
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Nilüfer Kent Konseyi'nin 27'nci Olağan Genel Kurulu'nda 'Kent ve Kentlilik Hakkı' konuşuldu.

Nilüfer Kent Konseyi'nin 27'nci Olağan Genel Kurulu, Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde yapıldı. Gazeteci İsmail Arı'nın da konuk olduğu genel kurulda 'Kent ve Kentlilik Hakkı' ele alındı. Genel kurula, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile birlikte CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Emre Karagöz, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Divan Kurulu'nu Mustafa Berkay Aydın, Altınşehir Mahalle Muhtarı Melahat Şanal ve Sakıp Emre Sakin'in yaptığı genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Genel kurulun açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, göreve geldikten sonra hep ortak akıl kavramını öne çıkardıklarını; odalar, sendikalar, kent konseyleri ve güçlendirilmiş mahalle komiteleri ile 'Birlikte bu kenti yöneteceğiz' sözünü hatırlattı. Nilüfer Mahalle Komiteleri'nde dijital bir seçim gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Şadi Özdemir, bunu da 'Nilüfer Her Yerde' uygulaması üzerinden düzenlediklerini söyledi. Başkan Şadi Özdemir, "Katılımcılık önemli. İlerde buraya katılım, 100 binlere ulaşsın istiyoruz. Nilüfer ile ilgili bazı kararları almadan önce Nilüferli hemşehrilerimizin de o platformdan görüşlerini almak istiyoruz" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da, Nilüfer'in yaşam tarzı, demokrasi bilinci, ekonomisi, sosyal yaşamı, kültür-sanat anlayışı, doğa ve çevre mücadelesi, adalet arayışı, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı ile mücadele gibi birçok konuda farkındalığı ile farklı bir kent olduğunu söyledi. Toplumda ekonomik anlamda uçurum olduğu gibi demokrasi bilinci anlamında da uçurum bulunduğunu anlatan Kayışoğlu, bilinci arttırmak için çalışmanın önemini vurguladı.

Nilüferliler hak mücadelesinde başarılı oldu

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın, 6 aydaki çalışmalarını anlattı. Çevre Meclisi'ni kurduklarını ve hayvan hakları ile ilgili mücadele verdiklerini belirten Aydın, Nilüfer Mahalle Komiteleri'nde gerçekleştirdikleri dijital seçime de değindi.

Eksiklerinin olduğunu da belirten Aydın, Emek Çalışma Grubu oluşturacaklarını, Nilüfer Mahalle Komiteleri'ne canlılık getireceklerini ve önceki dönem başkan ve genel sekreterlerinden oluşan danışma kurulu oluşturmayı planladıklarını açıkladı. Nilüfer'de mühürlenmesine rağmen kaçak olarak faaliyetini sürdüren beton santralinin yıkılmasını Nilüferlilerin mücadelesi ile başardıklarını da sözlerine ekleyen Aydın, "Bir hak mücadelesinde başarılı olduk. Moralle bardağın dolu tarafına bakarsak çok daha güzel Nilüfer, çok daha güzel Bursa, Türkiye ve dünya bence bizi bekliyor" dedi.

Nilüfer'deki mücadele önemli bir deneyim oldu

İkinci bölümde Gazeteci İsmail Arı, 'Kent ve Kentlilik Hakkı' ile ilgili söyleşi gerçekleştirdi. Türkiye'nin büyük kentlerinden örnekler veren Arı, buralarda yıllar içinde yaşanan olumsuz gelişmeleri anlattı. Kent kimliklerinin ve tarihi dokusunun bilerek ve isteyerek yıkıldığını belirten Arı, buraların ranta kurban edildiğini söyledi. Nilüfer'deki kaçak beton santrali ile ilgili yaptığı haberden de bahseden Arı, süreci anlattı. Buradaki mücadelenin önemli bir deneyim olduğunu ifade eden Arı, "Toplumda bir bozgunluk vardı. Ne yapsak olmaz, değiştiremeyiz düşüncesi vardı. Orası önemli bir kazanım oldu. Nilüferliler mücadele edilerek, bir şeyin değiştirilebileceğini, kazanılabileceğini gösterdi. Topluma bazen de böyle umut aşılayan şeyler olması lazım" dedi. Arı, çalışmaları ve beton santrali ile ilgili mücadelesinden dolayı Nilüfer Kent Konseyi üyelerini tebrik etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Kent Konseyi'nde 'Kent ve Kentlilik Hakkı' Konuşuldu - Son Dakika

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