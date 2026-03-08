Nilüfer Ramazan Sokağı'nda Artvin rüzgarı esti - Son Dakika
Nilüfer Ramazan Sokağı'nda Artvin rüzgarı esti

Nilüfer Ramazan Sokağı\'nda Artvin rüzgarı esti
08.03.2026 14:42  Güncelleme: 14:45
Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan Sokağı'nda, Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı etkinliği gerçekleştirildi. Katılımcılar, tulum ve akordeon eşliğinde eğlenerek horon halkaları kurdu.

Nilüfer Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği Nilüfer Ramazan Sokağı, Artvinliler Buluşması'na ev sahipliği yaptı. Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünün de kutlandığı gecede, vatandaşlar tulum ve akordeon eşliğinde eğlendi.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Nilüfer Ramazan Sokağı, 7'den 70'a her yaştan insanı ağırlamaya devam ediyor. Her akşam farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapan Ramazan Sokağı'nın son konuğu Artvinliler oldu. Gecede, Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü de kutlandı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir de konseri vatandaşlarla birlikte izledi. Başkan Şadi Özdemir, "Burada hem Ramazan'ın huzurunu paylaşıyor hem de Artvin'in kurtuluş gururuna ortak oluyoruz. Her akşam farklı kültürel zenginliklerimize ev sahipliği yapmaktan ve gönül birliği kurmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Artvin Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Özgür Gümüş ise tüm katılımcılara teşekkür ederek, iyi eğlenceler diledi.

Gecede sahne alan Grup İmece, meydanı dolduran yüzlerce kişiye unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Yöresel sanatçı Erol Alkan da akordeon ile gruba eşlik etti. Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, tulum ve akordeon eşliğinde horon halkaları kurdu. Aynı zamanda Prusa Sanat Derneği oyun ekibi de halk oyunları gösterisiyle büyük alkış aldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Nilüfer Ramazan Sokağı'nda Artvin rüzgarı esti

SON DAKİKA: Nilüfer Ramazan Sokağı'nda Artvin rüzgarı esti - Son Dakika
