Nilüfer Yeni Yıl Festivali Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika
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Nilüfer Yeni Yıl Festivali Büyük İlgi Görüyor

Nilüfer Yeni Yıl Festivali Büyük İlgi Görüyor

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Yeni Yıl Festivali, 31 Aralık'a kadar sürecek. Festivalde konserler, alışveriş stantları, buz pateni ve atlıkarınca gibi etkinlikler katılımcılara keyif dolu anlar yaşatıyor. Belediye Başkanı Şadi Özdemir, herkesi festivale davet etti.

21.12.2024 10:33  Güncelleme: 10:35
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Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Yeni Yıl Festivali", büyük ilgi görüyor. 31 Aralık akşamına kadar devam edecek olan festival alanında, konserler herkese keyifli anlar yaşatırken, isteyenler stantlardan yeni yıl alışverişi yapıyor.

Nilüfer Yeni Yıl Festivali, Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda renkli görüntülerle devam ediyor. Festival çerçevesinde sahne alan sanatçıların performanslarıyla alana gelen ziyaretçiler keyif dolu anlar yaıyor. Alandaki alışveriş stantları, buz pateni ve atlıkarınca gibi eğlence alanları da herkese doya doya yeni yıl coşkusu yaşatıyor. DJ performansları ve çeşitli atölye etkinlikleriyle de renklenen festivale gelen katılımcılar, dev yılbaşı ağacı önünde de bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

31 Aralık'ta son bulacak festivalde sevilen sanatçılar sahne alıyor. Cengiz Ateş, Neyzen ve Taner Yazıcı sanatçılar, seslendirdikleri şarkılarla seyircilere keyifli anlar yaşattı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, tüm vatandaşları Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden Yeni Yıl Festivali'ne davet etti. Sabah 12.00'de açılan stantların gece 24.00'e kadar açık olduğunu söyleyen Başkan Özdemir, "7'den 70'e herkesin gelip eğleneceği bir festival alanı oluşturduk. Konserlerle de ayrıca renklenen yeni yıl festivaline, vatandaşlarımızın göstermiş olduğu ilgi dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Yeni Yıl Festivali Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika

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