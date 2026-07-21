Bursa Büyükşehir Belediyesi Önünde Katı Atık Tesisi Protestosu - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Önünde Katı Atık Tesisi Protestosu

21.07.2026 17:13  Güncelleme: 18:42
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Nilüfer'de Çöplüğe Hayır Platformu, Kayapa'da yapılması planlanan katı atık geri kazanım ve bertaraf tesisine karşı Bursa Büyükşehir Belediyesi önünde protesto düzenledi. Platform üyeleri, tesisin tarım alanlarına, ormanlara ve su kaynaklarına zarar vereceğini savunarak itiraz dilekçelerini belediyeye teslim etti.

(BURSA) - Nilüfer'de Çöplüğe Hayır Platformu üyeleri, Kayapa'da katı atık geri kazanım ve bertaraf tesisi yapılmasına ilişkin planı Bursa Büyükşehir Belediyesi önünde protesto etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Nilüfer ilçesi, Kayapa ve Kuruçeşme mahallelerinde "Katı Atık Tesisleri Alanı" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu Bursa Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı ikinci meclis toplantısında oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Ancak Kayapa'da yapılması planlanan katı atık geri kazanım ve bertaraf tesisi projesine karşı çıkan Nilüfer'de Çöplüğe Hayır Platformu Bursa Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Gruptakilar açıklamanın ardından projeye itiraz dilekçelerini Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne verdi.

"BİLİM NEYİ SÖYLÜYORSA O YAPILSIN"

Kayapa Mahallesi'ne komşu Hasanağa mahallesi sakini bir kişi, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu topraklarda doğdum, çocuklarımı büyüttüm. Toprağın bereketini de bilirim, suyumun kıymetini de. Biz toprağımızın çöp kokmasını istemiyoruz. Tarım alanlarımızın yok olmasını, ormanlarımızın kesilmesini, suyumuzun kirlenmesini istemiyoruz. Hasanağa coğrafi işaretini almış enginarımızı çöp suyuyla sulamak, yetiştirmek istemiyoruz. Çocuklarımıza kirli hava değil, temiz bir gelecek sağlamak istiyoruz. Kimse bizi çözüme karşı diye göstermesin. Biz çözüme karşı değil, yanlış yere karşıyız. Bilim neyi söylüyorsa o yapılsın. Çöp depolama tesisi insanların uygun gördüğü yere yapılsın. Biz kadınlar toprağımıza, suyumuza, ormanlarımıza, geleceğimize sahip çıkacağız. Çünkü bu topraklar bize emanet değil, çocuklarımızdan ödünç aldığımız gelecektir."

"YENİ VERİLERLE TEKRAR DEĞERLENDİRME YAPILSIN"

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın ise ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Çok kısa bir zamanda çöplük olarak ilan edilen, kamuoyunda böyle tartışılan Kayapa bölgesine ilişkin rapor her şeyden önce çok eski bir tarihe dayanıyor. 15 yıllık bir geçmişi var neredeyse. Öncesinde bu raporlar hazırlanırken çevredeki nüfus yapısı, yerleşim ve planlama bu şekilde değildi. Zaten bunu herkes biliyor. Farklı bir sebep var. Çünkü zamanında ÇED raporunun alınması durumu var, onun yürütmesinin durdurulmasından kaynaklı süre uzaması var. Hızlı bir tartışmayla getiriliyor. Bu sürecin daha sağlıklı tartışılması ve yeni verilerle tekrar değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda da çok daha ayrıntılı Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bir sunum var. Buna karşı alternatifi bir sunum üzerinde aynı zamanda çalıştık, tamamladık. Bunu da paylaşmak istiyoruz. Bu mevzu siyasi parti gruplarının tartışmasına dönmesin. Bu sorun ortak ve hepimizin sorunu. Bu sorunu daha akil bir şekilde ele alalım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediyesi Önünde Katı Atık Tesisi Protestosu - Son Dakika

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