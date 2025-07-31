Aksoy ailesinin biricik kızları Nisa Aksoy, Avcı ailesinin oğulları Enes Avcı, görkemli bir düğünle dünya evine girdiler.
Erzurum'un sevilen saygın muhasebecisi Seyhan-Cihat Aksoy çiftinin kızı Nisa Aksoy, Doktor Salime-Mahmut Avcı çiftinin oğlu Enes Avcı, evlatlarının mürüvvetini görmenin guru ve mutluluğunu yaşadılar.
Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'ın kıydığı nikah akdinde Başkan Uçar, Nisa- Enes Avcı Çiftine ömür boyu mutluluklar dileyerek, 'İki kıymetli gencimiz bugün hayatlarını birleştirdiler. Allah, Nisa-Enes Avcı çiftine ömür boyu sağlıklı, huzurlu mutluluk nasip etsin" temennisinde bulundu.
Nisa-Enes Avcı Çiftinin Düğününe İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Dursun, Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, Dr. Ahmet Yaptırmış, İş Adamı Ali Ferruh Akgün, İş Adamı Erdal Özkorucuklu, Saadet Partisi Erzurum İl Başkan Yardımcısı Ayhan Erkem, Atabey Hukuk Yönetim Kurulu Başkanı Av. Ersin Beyazoğlu, Aksoy ve Avcı Aileleri ile davetliler katıldı. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Nisa ve Enes Avcı Çifti Görkemli Düğünle Dünya Evine Girdi - Son Dakika
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