Nizip Belediyesi, Vatandaş Taleplerine Hızla Yanıt Veriyor - Son Dakika
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Yerel

Nizip Belediyesi, Vatandaş Taleplerine Hızla Yanıt Veriyor

Nizip Belediyesi, Vatandaş Taleplerine Hızla Yanıt Veriyor

Nizip Belediyesi, vatandaşların taleplerini dikkate alarak ilçede asfalt ve kilit taşı çalışmaları yürütüyor. Belediye Başkanı Ali Doğan, sorunları çözmek için titizlikle çalıştıklarını belirtti.

04.12.2024 14:58  Güncelleme: 15:00
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Nizip Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepleri hizmete dönüştürerek, merkezde asfalt, kırsal mahallelerde de ise gerçekleştirdikleri kilit taşı çalışması ile yolları daha güvenli ve konforlu hale getiriyorlar.

Devam eden hizmetlerle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Doğan, vatandaşların karşılaştığı sorunları çözmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Başkan Doğan, "Belediye olarak, halkımızın bize ilettiği her türlü şikayet ve talebi titizlikle değerlendiriyor ve çözüm üretmek için elimizden geleni yapıyoruz. Nizip'i daha yaşanabilir bir kent haline getirmek adına, her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Ali Doğan, son dönemde hızla devam eden asfalt, temizlik ve yeşil alan düzenlemeleri gibi çalışmaların yanı sıra, vatandaşların taleplerine de hızlı bir şekilde yanıt verildiğini ve bu kapsamda İlçe merkezinde asfalt kırsal mahallelerde ise kilit taşı çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Nizip Belediyesi'nin her zaman halkın yanında olduğunu belirten Ali Doğan, "Belediye olarak amacımız, şeffaf ve etkin bir yönetim anlayışıyla, halkımızın ihtiyaçlarına en iyi şekilde karşılık vermek ve ilçemizi daha iyi bir geleceğe taşımaktır" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nizip Belediyesi, Vatandaş Taleplerine Hızla Yanıt Veriyor - Son Dakika

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