Nizip\'te Okul Bahçelerine İyileştirme Çalışmaları

Yerel

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın talimatlarıyla, ilçedeki okullarda önemli iyileştirmeler yapıldı.

Tatlıcak İlk ve Ortaokulu bahçesine beton serme çalışmaları gerçekleştirilirken, Kayalar Mahallesi'ndeki okul bahçesine ise kilit taşı döşeme işlemi tamamlandı. Bu özverili çalışmalar sayesinde okul bahçeleri, öğrenciler için daha güvenli, kullanışlı ve modern bir hale getirildi. Yeni düzenlemeler, çocukların daha sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmesi adına büyük bir adım olarak öne çıkıyor.

Nizip Belediyesi'nin eğitim alanında gerçekleştirdiği bu tür projeler, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin okulda daha verimli bir şekilde zaman geçirmelerine imkan tanıyor. Belediye Başkanı Ali Doğan, eğitim altyapısının güçlendirilmesi gerektiğine ve öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alması için her zaman desteğe devam edeceklerini belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Nizip Belediyesi olarak eğitime katkı sağlamak, okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve çocuklarımızın daha sağlıklı bir ortamda yetişmelerine destek olmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Tatlıcak ve Kayalar mahallemizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, bu doğrultuda attığımız adımlardan sadece biridir. Desteklerimiz artarak devam edecektir" dedi. - GAZİANTEP