Nizip'te Ramazan Coşkusu: 'Ramazan Sokağı' Açılıyor - Son Dakika
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Nizip'te Ramazan Coşkusu: 'Ramazan Sokağı' Açılıyor

Nizip\'te Ramazan Coşkusu: \'Ramazan Sokağı\' Açılıyor

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Ramazan ayının güzelliklerini Nizip halkıyla buluşturmak için Osmanlı Parkı'nda 'Ramazan Sokağı' projesini hayata geçiriyor. Her gün farklı etkinliklerin düzenleneceği bu alanda, belediye çalışanlarına da Ramazan Destek Kartı dağıtılarak maddi destek sağlanacak.

27.02.2025 15:28  Güncelleme: 15:33
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Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Ramazan ayının manevi atmosferini ve coşkusunu Nizip halkıyla birlikte yaşamak amacıyla yeni bir çalışmaya imza attı. Osmanlı Parkı'nda hayata geçirilecek olan "Ramazan Sokağı", Ramazan ayı boyunca her gün birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yaparak Nizip'e Ramazan coşkusunu taşıyacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ali Doğan, "Göreve geldiğimiz günden bu yana 'Bizim dönemimiz, ilklerin dönemi olacak' dedik. Ramazan Sokağımız, Ramazan bereketini hep birlikte yaşamak için hazırlanıyor. Her günümüzü farklı etkinliklerle taçlandıracağımız bu özel alan, Ramazan Ayı'nın ilk gününde açılıyor. Hep birlikte paylaşmanın, dayanışmanın ve bereketin keyfini çıkaracağız. Hazırlıklarımız tamamlanmak üzere, sizleri de bu güzel deneyimi yaşamaya davet ediyoruz" dedi.

Doğan'dan emekçilere Ramazan Ayı desteği

Doğan, Ramazan ayı öncesinde belediye çalışanlarına yönelik anlamlı bir destekte bulunarak, Ramazan Destek Kartı dağıtımını gerçekleştirdi. Bu destek, Belediye çalışanlarının Ramazan alışverişlerini kolaylıkla yapabilmelerini sağlamak amacıyla sunulmuş oldu.

Kart dağıtım töreninde konuşan Başkan Doğan, "Ramazan ayı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı bir dönemdir. Biz, birbirine kenetlenmiş büyük bir aileyiz ve her zaman, her şartta çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı dönemde, çalışanlarımıza Ramazan alışverişlerini yapabilecekleri destek kartlarımızı takdim ettik. Bu, sadece bir maddi destek değil, aynı zamanda Ramazan'ın manevi huzurunu paylaşmak için bir fırsattır " dedi.

Bu anlamlı destek, Belediye çalışanları tarafından takdirle karşılanırken, Başkan Doğan'ın çalışanlara verdiği değer ve Ramazan ayına özel jesti, Nizip halkı tarafından da takdirle karşılandı.

Başkan Doğan'ın Ramazan ayına özel başlattığı bu destek kampanyası, Belediye çalışanlarının motivasyonunu artırırken, belediyenin sosyal sorumluluk projeleri açısından da önemli bir adım olarak öne çıktı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nizip'te Ramazan Coşkusu: 'Ramazan Sokağı' Açılıyor - Son Dakika

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