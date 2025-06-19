Nizip\'te Ulaşım Güvenliği Artıyor: Yeni Yatırımlar Tamamlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nizip ilçesinde ulaşım güvenliğini artırmak ve trafik akışını rahatlatmak amacıyla iki ayrı noktada önemli yatırımları tamamladı. Nizip Devlet Hastanesi yolu ve Nizip Adliye Köprülü Kavşağı'nda yürütülen çalışmalar, bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirdi.

Nizip Dutlu Mahallesi'nde yer alan Nizip Devlet Hastanesi yolunda altyapı yenilemeleri, yol genişletme, aydınlatma imalatları ve sıcak asfalt serimi çalışmaları tamamlandı. Toplam 3 bin 700 metre uzunluğundaki bu yeni ve genişletilmiş yol, hem hasta ve hasta yakınlarının ulaşımını kolaylaştırdı hem de trafik güvenliğini artırdı.

Yol düzenlemesi yalnızca hastaneye ulaşımı değil, aynı zamanda Nizip ilçe merkezi, Belkıs- Zeugma bölgesi ve köy grup yollarıyla bağlantıyı da güçlendirerek ulaşım bütünlüğüne katkı sundu.

Köprülü kavşak trafiği rahatlattı

Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların iş birliğiyle inşa edilen Nizip Adliye Köprülü Kavşağı da hizmete girdi. Kavşak, şehir içi trafik akışını hızlandırdı, yaya ve araç güvenliğini artırdı. Aynı zamanda çevre illerle olan ulaşım bağlantılarını daha etkin hale getirerek Nizip'in stratejik konumunu pekiştirdi.

Ulaşımda konfor ve güvenlik artıyor

Tamamlanan her iki projeyle birlikte Nizip'in ulaşım ağı daha güçlü, konforlu ve güvenli hale getirildi. Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla bölgenin günlük yaşamı kolaylaşırken, Nizip'in genel ulaşım yapısı da modern bir yapıya kavuşturuldu. - GAZİANTEP