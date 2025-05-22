Normal Doğumun Önemi Vurgulandı - Son Dakika
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Yerel

Normal Doğumun Önemi Vurgulandı

22.05.2025 14:25
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Prof. Dr. Aydın, anne ve bebek sağlığı için normal doğumu önerdi, sezaryenin risklerine dikkat çekti.

Prof. Dr. Aydın: "Anne ve bebeğin sağlığını tehdit eden tehdit eden bir durumu yoksa normal doğumu tercih etmek gerekiyor"

ELAZIĞ - Normal doğum ve bebek sağlığı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mustafa Aydın, "Annenin hayatını, sağlığını ya da bebeğin sağlığını ve hayatını tehdit eden tehdit eden bir durumu yoksa fizyolojik olan, doğal olan normal doğumu tercih etmek gerekiyor" dedi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Aydın normal doğumun bebeklerin sağlığı için önemi hakkında bilgiler verdi.

Bebeklerin fizyolojik olarak normal yolla doğduğunu aktara Prof. Dr. Aydın, "Ancak anne ve bebeğin hayatını tehdit eden durumlarda sezaryanla doğum yapılabiliyor. Özellikle annenin sağlığını ya da bebeğin hayatını tehdit eden durumlarda sezaryen yoluyla doğum önerilmektedir. Ama bunun dışında sezaryen sonuçta bir cerrahi girişim olduğu için anne ve bebek sağlığı üzerine olumsuz etkileri olacaktır. Eğer annenin hayatını, sağlığını ya da bebeğin sağlığını ve hayatını tehdit eden tehdit eden bir durumu yoksa fizyolojik olan, doğal olan normal doğumu tercih etmek gerekiyor. Bebeklerle ilgili olarak da, bebekler özellikle normal fizyolojik yolla doğmadıkları zaman. Anne ve bebek anestezi etkisine maruz kalabiliyorlar. Bundan dolayı bebekler doğduktan sonra daha fazla canlandırma ihtiyacı görebiliyorlar. Daha fazla canlandırma sonrası hastane yatışları, yoğun bakım yatışları olabiliyor. Sezaryen ile doğan bebekler özellikle zamanından önce doğduysa bu bebekler annenin doğum sancılarına maruz kalmaması, bebeğin de bu stresi yaşamamasına bağlı olarak akciğerlerdeki sıvılar tam temizlenemeyebiliyor. Bu bebeklerde doğumdan sonra solunum sıkıntısı ve daha fazla yeni doğan yoğun bakım ünitesine yatış gerekebiliyor" diye konuştu.

Aydın, "Yine anestezinin, cerrahinin etkisiyle annelerin bebekleriyle hemen buluşamaması veya bebeğin yoğun bakıma yatırılması, annenin bebeğini hemen emzirememesi gibi durumlarda bebekler sıvı kaybı, aşırı sararma, yine bunlara bağlı yoğun bakım yatışları daha fazla görülebiliyor. Onun dışında yine normal doğumda bebek, annenin vajinal sekresyonlarına maruz kalacağı için özellikle bağırsa florası daha sağlıklı gelişmektedir. Sezeryanla doğan bebeklerin bağırsak floraları o an bulunduğu hastane ortamını ilk olarak tanıyabiliyor. Bu şekilde çocukların bağışıklıkları zayıf olabiliyor. Yine başta ilk oluşan bağırsa florası bebeğin yaşamı boyunca alerji ve obezite gibi birçok kronik hastalığın da şekillenmesinde rol oynayabiliyor. O nedenle eğer annenin ve bebeğin sağlığını ve hayatını tehdit eden bir durumu yoksa mümkün olduğu ölçüde bebeklerin doğal olan, fizyolojik olan normal vajinal yolla doğmasını öneririz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Normal Doğumun Önemi Vurgulandı - Son Dakika

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