Nostaljik Radyo İlginç Bir Şekilde Artıyor

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Eskişehir'de yaklaşık 22 yıldır esnaf olan Mustafa Kocaman, nostaljik radyolara olan ilginin yükseldiğini dile getirdi.

Günümüzde birçok dijital müzik platformu olmasına rağmen bazı kitleler radyonun ve eski zamanların sıcaklığını özlüyor. Bu özlem nostaljik radyoların satışlarını yükseltirken, esnafı da sevindirdi. Esnaf Mustafa Kocaman, nostaljik radyo pazarının ümit vadettiğini belirtti. Esnaf Kocaman, Bu ürünün eski ile yeniyi birleştirmesi radyo hasretine son verdi.

"İnsanlar eski günlere özlem duyduğu için nostalji radyosu ilgi uyandırıyor"

Vatandaşların nostaljiye her geçen gün daha çok yöneldiğini ifade eden Mustafa Kocaman, "Nostalji radyolar en çok sattığım ürün diyebilirim. Flaş bellek bağlanabiliyor, hafıza kartı kullanılabiliyor, bluetooth bağlanılabiliyor. Hem fişli hem pilli bir ürün, 2 yıl garantisi mevcut. Bu ürün nostaljiyi günümüze taşıyor. Eski ile yeninin birleşimi radyo hasretine son veriyor. Dijital müzik platformları bazı kitleler için radyonun yerini tutmuyor. İnsanlar eski günlere özlem duyduğu için nostalji radyosu ilgi uyandırıyor. Fiyatlar 500 ila bin 500 arasında değişiklik gösteriyor. Gençler annelerine hediye alıyorlar. Genelde 45 ila 65 yaş arası daha çok tercih ediyor. Koleksiyonerler plak çalar alırken bu ürünü de yanında tercih ediyor. Nostaljik radyo pazarı ümit vadediyor. Bu trend devam edecek gibi görünüyor. Güneş enerjisi ile çalışan ürünler de var. Saatli, el fenerli ürünlerimiz de eski radyoları andırıyor" dedi. - ESKİŞEHİR