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NTO Başkanı Arslan, Ödemiş ve Torbalı Ticaret Odaları'nda görüşmelerde bulundu - Son Dakika

NTO Başkanı Arslan, Ödemiş ve Torbalı Ticaret Odaları'nda görüşmelerde bulundu

15.11.2021 16:20
NTO Başkanı Arslan, Ödemiş ve Torbalı Ticaret Odaları'nda görüşmelerde bulundu

Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Ödemiş ve Torbalı Ticaret Odaları'nda görüşmelerde bulundu.

Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Ödemiş ve Torbalı Ticaret Odaları'nda görüşmelerde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan oda ve borsalar arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, odalar ve borsaların iş dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet türlerinin artırılması, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, Avrupa'da bulunan Oda/Borsa Sistemine uyumunun sağlanmasının amaçlandığı Akreditasyon Sistemi kapsamında, Odaların elde etmiş olduğu başarılı performansların örnek alınarak gelişiminde kullanılması kapsamında, Nazilli Ticaret Odası, Ödemiş Ticaret Odası ve Torbalı Ticaret Odası'na kıyaslama ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyarette Ödemiş ve Torbalı Ticaret Odalarının Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon hizmetleri yerinde görülerek, iyi uygulamalar ve çalışmalar hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Ödemiş Ticaret Odası ile Torbalı Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Genel Sekreteri Hacer Ağar ve personellerinden oluşan heyet katıldı.

Gerçekleştirilen ziyarette, ilçelerin sosyal, ekonomik ve kültürel yapıları karşılaştırılmış, odalar arasındaki benzerlikler ve üyelerine sunulan hizmetler konusunda istişare gerçekleştirilmiştir. Odalar arasında yapılabilecek ortak ticari faaliyetler hakkında fikir alışverişlerinde bulunuldu.

Ticaret Bakanlığı tarafından UR-GE proje başvuruları kabul olan ve tamamlanma aşamasında olan Ödemiş Ticaret Odası, proje deneyimlerini Nazilli Ticaret Odası ile paylaştı. NTO ise, Stratejik Plan çalışmaları, Akreditasyon Sistemi ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi konuları başta olmak üzere ilgili dokümanlar, kullanılan yazılımlar ve iş takip süreçleri konularındaki uygulamaları hakkındaki bilgilendirme yaptı.

Nazilli Ticaret Odası Başkanı Arslan yaptığı açıklamada, "Odamız hizmet kalitesini daha da yükseğe taşımak ve planladığımız projelerle sorumluluk sahamızın ekonomisine değer katmayı hedefliyoruz. Hazırlıklarına devam ettiğimiz yeni dönem 4 yıllık stratejik plandaki amaçlarımızdan biri odamız üyelerini uluslararası alanda söz sahibi yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda, yapmış oldukları UR-GE projesi ile bizlere yol göstereceğini düşündüğümüz Ödemiş Ticaret Odası'na ve ihracatı geliştirme noktasındaki uygulamaları yerinde görmek için Torbalı Ticaret Odası'na ziyaret gerçekleştirdik. Bizleri misafir eden ve proje konusunda kazanımlarını bizimle paylaşan Ödemiş Ticaret Odası, Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Eriş olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Şanlı, Genel Sekreter Adnan Bengi'ye ve dış ticaret uygulamalarını bizimle paylaşan, Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, Genel Sekreter Oğuzhan Kırşan'a, iki kurumun personellerine teşekkürlerimi sunarım" dedi. - AYDIN

NTO Başkanı Arslan, Ödemiş ve Torbalı Ticaret Odaları'nda görüşmelerde bulundu
NTO Başkanı Arslan, Ödemiş ve Torbalı Ticaret Odaları'nda görüşmelerde bulundu
NTO Başkanı Arslan, Ödemiş ve Torbalı Ticaret Odaları'nda görüşmelerde bulundu
NTO Başkanı Arslan, Ödemiş ve Torbalı Ticaret Odaları'nda görüşmelerde bulundu
NTO Başkanı Arslan, Ödemiş ve Torbalı Ticaret Odaları'nda görüşmelerde bulundu

Nuri Arslan, Nazilli, Türkiye, Borsa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel NTO Başkanı Arslan, Ödemiş ve Torbalı Ticaret Odaları'nda görüşmelerde bulundu - Son Dakika


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