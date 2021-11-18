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Nursaçan: "Kayseri'nin gündemi, sadece ve sadece üretim olmalıdır" - Son Dakika

Nursaçan: "Kayseri'nin gündemi, sadece ve sadece üretim olmalıdır"

18.11.2021 14:31
Nursaçan: "Kayseri'nin gündemi, sadece ve sadece üretim olmalıdır"

Görevden uzaklaştırılan Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri'nin gündeminin sadece üretim olması gerektiğini söyledi.

Görevden uzaklaştırılan Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri'nin gündeminin sadece üretim olması gerektiğini söyledi.

Nursaçan yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta yapılan mali genel kurulun beklentileri doğrultusunda sona erdiğini söyleyerek, "Kayseri Organize Sanayii Bölgemizin 18. Olağan Mali Genel Kurulu bizim de beklentilerimiz doğrultusunda sona erdi. Çünkü biz, sanayicilerimizin gerçekleri gördüğünü, iftiralara pirim vermeyeceğini ve iradesine sahip çıkacağını biliyorduk. Maalesef ki; mali genel kurul sonrasında yeni tartışmalar çıkaranların, sanayicilerimizin iradesini hiçe sayanların ve adeta kaos ortamı çıkararak bu ortamdan beslenmek isteyenlerin olduğunu görüyoruz. Mali genel kurulda faaliyet raporu ile ilgili konuşma yaptığım sırada sözüm kesilince Divan Başkanlığını ayakta alkışlayanlar daha sonra Divan'a hakaret eder hale gelmişlerdir. Genel kuruldaki ezici çoğunluğu görmezden gelerek, istediklerinin olmayacağını fark edince bir bahane bularak salonu terk etmek; sanayicimize hakarettir ve tam bir şovdur" ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin gündeminin sadece üretim olması gerektiğinin altını çizen Tahir Nursaçan, "Yaklaşık iki yıldır yalan ve iftiralarla dolu bir kumpanya sergileyenlerin mali genel kurulda şov yapması normaldir; ama bu anlayışın Kayseri sanayisine, hemşehrilerimize ve güzel ülkemize zarardan başka bir şey getirmeyeceğini artık herkes görmelidir. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ni tartışmaların odağı gibi göstermek ne bir sanayiciye yakışır ne de bu milletin bir ferdine. Kaos anlayışını sürdürmek isteyenlere pirim verilmemeli, artık memleketini ve milletini seven herkes gerçek gündeme dönmelidir. Kayseri'nin gündemi, sadece ve sadece üretim olmalıdır. Kayseri'nin gündemi, daha fazla ihracat ve daha fazla istihdam olmalıdır. Bu anlamda sanayicimiz son sözü söylemiştir. Sanayicimizin ortaya koyduğu iradeye de herkesin saygı göstermesi gerekir" diye konuştu. - KAYSERİ

Nursaçan: Kayseri'nin gündemi, sadece ve sadece üretim olmalıdır

Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nursaçan: 'Kayseri'nin gündemi, sadece ve sadece üretim olmalıdır' - Son Dakika


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