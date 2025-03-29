Nusaybin Belediyesi, Büyükşehir\'in Temizlik Çalışmalarını Sahiplendi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Duruca ve Girmeli Mahallelerinde temizlik çalışması gerçekleştirirken, DEM'li Nusaybin İlçe Belediye Başkanlığı, büyükşehir ekipleri tarafından yapılan hizmetleri sahiplenip, kendileri yapmış gibi göstererek sosyal medya hesaplarında paylaşıp halkı kandırıyor.

DEM Partili Nusaybin Belediyesi çalışmaları kendisi yapmamış olmasına rağmen, Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerini sahiplenerek kendi sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Paylaşılan fotoğraflarda, kullanılan iş makinelerinin üzerinde Mardin Büyükşehir Belediyesi logosunun bulunması dikkat çekti. Bu durum, Nusaybin Belediyesinin Büyükşehir'in hizmetlerini üstleniyormuş gibi göstererek kamuoyunu yanılttığını ortaya koydu.

Vatandaşlar, Nusaybin Belediyesinin asli görevlerini yerine getirmesini beklerken, yapılan bu yanıltıcı paylaşıma tepki gösterdi. Büyükşehir Belediyesi ise halkın mağdur olmaması adına çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini belirtti. - MARDİN